Пускали только своих: в Одессе разоблачили сеть нелегальных казино в жилых домах

В Одесской области разоблачили сеть нелегальных игорных заведений – фигуранты организовали игровой бизнес в трех районах города без разрешительных документов и уплаты налогов. Изъято имущество на 3,3 млн грн.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Как установили детективы, игровые залы располагались на первых этажах жилых многоэтажек на улицах Академика Филатова, Торговой, Магистральной, Святослава Рихтера и проспекте Владимира Великого.

"Заведения работали круглосуточно без вывесок или наружной рекламы, без создания юридического лица. Фигуранты тщательно скрывали свою деятельность – в помещения с игровыми автоматами могли попасть только проверенные клиенты по звонку. Никаких лицензий для такой деятельности дельцы не получали", – отметили в БЭБ.

Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерную технику, периферийное оборудование, деньги, мобильные телефоны, черновые записи и рекламные публикации. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 3,3 млн грн.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины. Детективы теруправления БЭБ в Одесской области продолжают расследование под процессуальным руководством прокуратуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одесской области разоблачили и ликвидировали другое нелегальное онлайн-казино – двое братьев организовали игорный бизнес через мобильное приложение для игры в покер без всяких разрешительных документов. В результате организаторам сообщили о подозрении.

