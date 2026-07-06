Пьяный миллионер проиграл на ставках 264 тыс. долларов за 2 часа: он подал в суд и сам стал букмекером

Бывший австралийский бизнесмен Уинтон Уилл, который ранее судился с букмекерской компанией после проигрыша 406 тыс. австралийских долларов (264 тыс. долларов), оказался по другую сторону баррикад. Теперь он владеет сетью сайтов для онлайн-ставок, которые подвергаются жесткой критике со стороны других азартных игроков.

Об этом говорится в расследовании The Sydney Morning Herald. Речь идет о 75-летнем Уинтоне Уилле, который в настоящее время проживает на Бали.

От иска за "пьяные ставки" до собственной империи азартных игр

Четыре года назад Уилл подал иск в Верховный суд Квинсленда против компании Merlehan Bookmaking, работающей под брендом TopSport. Он заявил, что, выпив бокал пива, шесть бокалов вина и восемь коктейлей, за два часа сделал 28 телефонных ставок и проиграл 406 тыс. австралийских долларов. В частности, он сделал две неудачные ставки по 100 тыс. долларов на скачки.

В своем иске Уилл обвинил букмекера в нарушении обязанности проявлять заботу о клиенте, поскольку ему позволили играть в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он утверждает, что прямо заявлял оператору, что "пьян и не понимает, что делает", на что тот якобы в шутку отвечал: "Без проблем, свяжемся перед следующей скачкой". В конце концов дело было урегулировано во внесудебном порядке.

Сейчас Уилл является совладельцем и содиректором частных компаний Betting Services (зарегистрировавшей 15 онлайн-платформ в штате Новый Южный Уэльс) и OnlyBets ( лицензированной в Виктории). Сам бизнесмен не видит противоречия в своём прошлом и нынешнем статусе:

"Это не взаимоисключающие ситуации. Это как если бы я был дилером Holden (австралийский производитель автомобилей. – Ред.), но купил Mercedes-Benz у другого дилера, остался недоволен машиной, у нас возник спор и я подал на него в суд – это лучшая аналогия, которую я могу привести", – так он объяснил свою позицию.

На что жалуются клиенты

Деятельность игорных сайтов Вилла и его партнера всё чаще вызывает возмущение у игроков. Некоторые детали обнародовал игрок по имени Нейт:

лимиты на выплаты – он говорит, что выиграл 2598,55 долларов на скачках, однако ему выплатили лишь 2000 долларов ;

говорит, что выиграл на скачках, ; условия мелким шрифтом – когда возмущённый игрок обратился в службу поддержки, ему ответили, что согласно правилу №3 их положений, максимальная выплата по "экзотическим" ставкам (к которым относилась и его "первая ставка") ограничена лимитом в 2000 долларов, поэтому выигрыш автоматически "скорректировали";

возмущённый игрок обратился в службу поддержки, ему ответили, что согласно правилу №3 их положений, максимальная выплата по "экзотическим" ставкам (к которым относилась и его "первая ставка") ограничена лимитом в 2000 долларов, поэтому выигрыш автоматически "скорректировали"; блокировка за требование денег – сразу после этого игроку закрыли доступ к чату и заморозили аккаунт под предлогом "подозрительной активности" и "неверифицированного банковского счета".

"Они без каких-либо проблем принимали от меня многочисленные депозиты – по 30, 180, 70, 40 долларов – и ни разу не сказали, что аккаунт не верифицирован. Они ни разу не попросили удостоверение личности, пока я не выиграл", – возмущается игрок.

После того как журналисты направили официальный запрос руководству компании, аккаунт Нейта был разблокирован, а также выплачена оставшаяся часть выигрыша – $598,55. В компании это назвали "жестом доброй воли" и продолжили настаивать на законности своих предыдущих действий.

Аналогичные жалобы поступают и на другие приложения и сайты, аффилированные с Уиллом. Одно из них – OnlyBets – имеет крайне низкие оценки в App Store, а пользователи жалуются, что процесс верификации для вывода собственных денег намеренно затягивается на несколько дней и выглядит "крайне подозрительно".

Впрочем, регулирующие органы Австралии отмечают, что местные букмекеры имеют право самостоятельно устанавливать свои правила и условия, если они не противоречат действующему законодательству о защите прав потребителей. На данный момент официальных обвинений в незаконности действий компаний Вилла не было, однако возмущение клиентов продолжает расти.

Ранее OBOZ.UA сообщал об азартном игроке из США, который подал иск против одной из популярных букмекерских платформ DraftKings. Мужчина обвиняет её в умышленном развитии у него игровой зависимости, из-за чего он потерял работу и более 2 миллионов долларов США, включая сбережения на собственную свадьбу.

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