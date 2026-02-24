"Реал" – "Бенфика": букмекеры дали прогноз на самую скандальную пару стыков Лиги чемпионов

По мнению букмекеров, испанский "Реал" имеет более высокие шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов в скандальном противостоянии с португальской "Бенфикой". На его общую победу действует коэффициент 1.05, тогда как на соперников, за которых выступают 2 игрока сборной Украины – Анатолий Трубин и Георгий Судаков, – 7,70.

Фаворитом, рассказали в vbet, является "Реал" и в ответном матче, причем явным. На его победу действует коэффициент 1.45. На победу "Бенфики" же установили коэффициент 6.70.

На ничью же, отмечается, действует коэффициент 5.10. Т. е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу португальцев.

Самым же вероятным счетом считается 1:0 в пользу "Реала". Для него действует коэффициент 7.50.

Наименее вероятным – 5:5. Для него действует коэффициент 401.00.

Сама игра состоится 25 февраля. Начало – 22:00 по Киеву.

Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу "Реала". Впрочем, игра больше запомнилась расистским скандалом вокруг игрока "Реала" Виниссиуса Жуниора, а также удалением главного тренера "Бенфики" Жозе Моуринью.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры считают главными фаворитами на выход в финал турнира английский "Арсенал", который в итоговой таблице занял 1 место, а также немецкую "Баварию" (2 место). Для них действуют коэффициенты 2.75 и 3.00 соответственно.

