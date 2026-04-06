"Реал" будет бит? Букмекеры дали прогноз на 1/4 финала Лиги чемпионов

По мнению букмекеров, у немецкой "Баварии" больше шансов выйти в 1/2 финала Лиги чемпионов в противостоянии с испанским "Реалом". Для мюнхенцев действует коэффициент 1.38, тогда как для мадридцев – 3.05.

Фаворитами являются немцы и в первом матче. Так, рассказали в vbet:

на победу "Баварии" действует коэффициент 2.16;

на победу "Реала" – 2.94.

Для ничейного результата установлен коэффициент 4.10. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят меньше всего.

В то же время, самым вероятным счетом поединка видится 1:1 – для него установили коэффициент 7.80. А кроме того:

0:1 (победа "Баварии") – 8.70;

1:2 (победа "Баварии") – 9.00.

Наименее вероятным является счет 5:5. Для него установили коэффициент 401.00.

Игра пройдет 7 апреля на поде "Реала". Начало – 22:00 по Киеву. Ответный матч запланирован на 15 апреля.

В полуфинале победитель сыграет с командой, которая окажется сильнейшей в противостоянии ПСЖ – "Ливерпуль". По данным букмекеров же, здесь шансов больше у французов:

на их проход в 1/2 финала действует коэффициент 1.50;

для англичан – 2.35.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в преддверии 1/4 финала Лиги чемпионов букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английский "Арсенал". На триумф "канониров" действует самый низкий коэффициент из всех участников турнира.

