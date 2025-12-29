"Реал" или "Барселона"? Кто выиграет чемпионат Испании по футболу: букмекеры дали прогноз

Букмекеры считают "Барселону" фаворитом на победу в испанской Примере сезона 2025/26. На ее победу действует коэффициент 1.50 – самый низкий из всех участников турнира.

Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является "Реал". Для него действует коэффициент 2.60.

Третий в списке – "Атлетико". Для "матрасников" определен коэффициент 30.00.

Последний среди реальных претендентов на победу в турнире – "Вильярреал", для которого действует коэффициент 50.00. Для всех же остальных клубов он составляет от 250.00 до 500.00.

В настоящее время в Примере сыграно уже 18 туров – однако некоторые команды провели лишь 16-17 матчей. На верху таблицы 4 клуба:

"Барселона", набравшая 46 очков (провела 18 игр);

"Реал", у которого 42 пункта (18 матчей);

"Атлетико", набравший 37 пунктов (18 матчей);

"Вильярреал", имеющий 35 очков (16 игр).

В зоне вылета – "Жирона", у которой 15 очков за 17 матчей. А также:

"Овьедо" – 11 очков (17 матчей);

"Леванте" – 10 очков (16 игр).

Лучшим же бомбардиром турнира в настоящее время является Килиан Мбаппе из "Реала". За 18 матчей он забил 18 голов, из которых 5 с пенальти.

Вторым идет Ферран Торрес из "Барселоны". У него 11 голов в 17 матчах – все забиты с игры.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, сборная Украины по футболу не является фаворитом Пути B европейского плей-офф отбора на Чемпионат мира 2026. По их мнению, больше всего шансов выйти на мундиаль имеет сборная Польши.

