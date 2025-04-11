Названо главного фаворита Лиги Чемпионов: у кого самые высокие шансы на победу в турнире

После первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят "Барселону". Для нее действует коэффициент 3.00 – самый низкий среди всех оставшихся участников. При этом ее шансы увеличились – до старта этапа на победу этой команды действовал коэффициент 4.00. Меньше всего верят в дортмундскую "Борруссию" – для нее действует коэффициент 501.00. До первых матчей 1/4 финала в эту команду верили больше – коэффициент для нее составлял 41.00.

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Среди главных фаворитов турнира также французский ПСЖ. На него дают коєффициент 3.25, тогда как ранее был 4.33. Т.е., парижская команда повысила свои шансы на победу в турнире.

Для "Арсенала" действует коэффициент 4.33, тогда как ранее был 8.00. Для "Интера" – 7.00 (было 11.00).

Таким образом, команды, победившие в первых матчах, повысили свои шансы на выигрыш турнира. Тогда как проигравшие – понизили. Так:

для "Баварии" теперь действует коэффициент 15.00, тогда как раньше был 6.00;

для "Реала" – 21.00 (было 4.50);

для "Астон Виллы" – 101.00 (было 29.00).

Напомним: первые матчи 1/4 финала были сыграны 8-9 апреля. Они завершились с результатами:

"Арсенал" – "Реал" – 3:0;

"Бавария" – "Интер" – 1:2;

ПСЖ – "Астон Вилла" – 3:1;

"Барселона" – "Боррусия" – 4:0.

Ответные матчи пройдут 15-16 апреля. По их итогам определятся участники 1/2 финала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок испанского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. По сравнению с февральским прогнозом, он значительно улучшил свои шансы получить статус лучшего футболиста мира.

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