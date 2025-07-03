"Реал" сразится с "Боруссией": назван фаворит на выход в 1/2 Клубного чемпионата мира

В матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира мадридский "Реал" встретится с дортмундской "Боруссией". Букмекеры видят фаворитом пары испанцев – на их выход в следующий этап действует коэффициент 1.33, тогда как для команды из Германии – 3.45.

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В целом же, рассказали в Favbet, на победу "Реала" в основное время установлен коэффициент 1.65. При этом:

На победу "Боруссии" – 3.20.

На ничью – 4.25.

На то же, что "Реал" выйдет в следующий раунд по итогам дополнительного времени, действует коэффициент 10.00. Для "Боруссии" он составляет 20.00.

А вот в серии пенальти шансы у команд равные. И для "Боруссии", и для "Реала" действует коэффициент 15.00.

Игра пройдет 5 июля. Начало – 23:00 по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в паре ПСЖ – "Бавария" букмекеры отдают предпочтение французам. На их выход в следующий этап действует коэффициент 1.65, тогда как для команды из Германии – 2.24.

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