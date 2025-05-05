Реестр лудоманов в Украине уже не будет прежним: в "ПлейСити" затеяли большую реформу

Глава нового регулятора азартных игр в Украине госагентства "ПлейСити" Геннадий Новиков считает, что Реестр лудоманов в нынешнем виде не имеет всего необходимого функционала. Потому в будущем реестр хотят перезапустить уже в Дія.Engine.

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Об этом Новиков заявил "Опендатабот". Дія.Engine – это технологическое решение Министерства цифровой трансформации, благодаря которому государственные органы могут создавать реестры и управлять ими.

Как объяснил глава "ПлейСити", реестр консолидирует информацию о лицах, которым ограничено участие в азартных играх. На основе этих данных организаторы игр могут верифицировать человека и, если это необходимо, не допускать его к игре.

Сейчас, по словам Новикова, Реестр лудоманов работает в режиме опытной эксплуатации. В перспективе он может иметь больше функций для удобства граждан и рынка.

"В планах – создать полноценный продукт на платформе Дія.Engine. Новый реестр будет отвечать всем требованиям законодательства по защите персональных данных и других аспектов, а также будет содержать дополнительный функционал для организаторов азартных игр", – сказал глава "ПлейСити".

Миграция на Дія.Engine, уверен он позволит автоматизировать и сделать более удобным процесс подачи заявок на внесение человека в реестр. Таким образом, граждане с игровой зависимостью всего "в несколько кликов" будут попадать в реестр и получать ограничение на доступ к азартным играм.

Напомним, Министерство цифровой трансформации представило платформу Дія.Engine осенью 2023 года. При этом по состоянию на март в реестре лудоманов было 12 807 украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы в случае выигрыша в интернет-казино не могут получить полную сумму выигрыша, поскольку с этих средств взимаются налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Таким образом, организаторы должны заплатить в общей сложности 23% выигрыша в госбюджет.

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