Регион установил рекорд преступлений в игорном бизнесе Макао: что на самом деле происходит с азартом в КНР

В 2025 году количество игорных преступлений в Макао (КНР) выросло на 62,6% из-за криминализации незаконного обмена валюты и лучшего учета. В то же время серьезные и организованные преступления, а также количество арестов в игорной сфере продолжают снижаться.

Об этом пишет Asia Gaming Brief. Ключевым фактором стало признание незаконного обмена валюты для азартных игр уголовным преступлением.

Ранее такие действия часто оставались в "серой зоне", а теперь они официально входят в статистику игорных правонарушений. Именно это, по словам властей, существенно повлияло на резкий скачок количества зафиксированных преступлений, не означая автоматически рост реальной преступной активности.

В то же время отдельные категории правонарушений демонстрируют снижение. Так, количество дел о незаконных игорных займах в 2025 году сократилось на 23,8% до 192 случаев, это может свидетельствовать о более эффективных мерах контроля и уменьшении популярности таких схем среди игроков.

Еще более показательной является динамика по задержаниям и арестам. Их количество за игорные преступления уменьшилось на 40,4%, а серьезные и организованные преступления в сфере азартных игр продолжают спадать. Таким образом, структура правонарушений меняется, ведь больше фиксируется технических и финансовых нарушений, но меньше тяжелых уголовных дел.

После вступления в силу Закона о борьбе с незаконными азартными играми в конце 2024 года полиция активизировала борьбу с нелегальным денежным оборотом. За этот период было раскрыто 567 дел, связанных с незаконным обменом валюты для азартных игр. Правоохранители задержали 867 подозреваемых, а также изъяли наличность и игровые фишки на сумму более 94 миллионов гонконгских долларов, что эквивалентно примерно 12 миллионам долларов США.

Особое внимание власти уделяют транснациональному характеру таких схем. Часть подпольных финансовых сетей была ликвидирована в сотрудничестве с правоохранительными органами материкового Китая. Вместе с тем полиция признает, что незаконные обменники адаптируются к новым условиям.

Все чаще они маскируются под легальный бизнес – магазины, туристические сервисы или финансовые посреднические компании. В ответ на это власти усиливают информационную работу совместно с казино, чтобы предупреждать посетителей о действующих правилах и рисках участия в нелегальных финансовых операциях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Греция планирует ввести тюремные сроки до 10 лет и штрафы до €100 тыс. для операторов нелегального гемблинга из-за миллиардных потерь бюджета. Новое законодательство также предусматривает уголовную ответственность для игроков при повторном участии в незаконных азартных играх.

