Регулирование азартных игр в Украине: Кабмин принял важное решение

Государственное агентство "ПлейСити" утвердили регулятором в азартной и лотерейной сферах. Кроме того, это учреждение будет вести реестр лудоманов.

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Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, об этом говорится в Положении о Государственном агентстве Украины "ПлейСити", которое 2 мая утвердило украинское правительство.

Правительство определило, что ГП "ПлейСити" является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином через вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министра цифровой трансформации и реализует государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере. Предусмотрено, что основными задачами агентства ПлейСити являются:

реализация государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере;

осуществление государственного надзора (контроля) за рынком азартных игр, а также за проведением лотерей в Украине;

внесение на рассмотрение Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации предложений по обеспечению формирования государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере.

Кроме того, ПлейСити определен органом, контролирующим взимание поступлений бюджета от платы за лицензии в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере. Кроме того, это агентство будет вести реестр лиц с игровой зависимостью, проводить конкурсы операторов лотерей, публиковать ежегодные отчеты о рынке и инициировать блокировку сайтов и мобильных приложений, работающих без лицензии.

А еще – дает рекомендации для организаторов азарта. В частности:

лимиты времени на игру онлайн - игрок не должен проводить в игре непрерывно больше определенного времени в сутки

обязательные перерывы – между игровыми сессиями должны быть паузы.

Лимиты расходов – игрок может самостоятельно установить ограничения на сумму, которую тратит на азартные игры на день, неделю или месяц. Раз в месяц их можно поменять.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за год количество зарегистрированных лудоманов в Украине выросло втрое. В Реестр лудоманов уже внесено почти 13 тысяч граждан, и почти все из них внесли себя в реестр самостоятельно и добровольно.

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