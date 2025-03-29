Регулятор в США займется ставками на Супербоул: что не понравилось CFTC

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заинтересовалась ставками, которые делали пользователи криптобиржи Crypto.com и платформы для ставок Kalshi на Супербоул. Регулятор американского фьючерсного рынка хочет подтверждения, что эти услуги отвечают требованиям законодательства о деривативах.

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Как сообщает Bloomberg, после оценки ответов CFTC может решить, следует ли принимать меры принуждения или начать разработку нового правила. В комиссии отмечают, что пересмотр таких контрактов происходит на основе нормативных регуляций. Относительно вопросов, возникающих на рынках деривативов, в частности по ивент-сделкам, уже ожидается проведение публичных круглых столов.

В декабре 2024 года Crypto.com запустила платформу для спортивных ставок Sports Event Trading. В компании уверяют, что этот продукт отвечает всем действующим регуляторным нормам.

Но несмотря на это, недавно CFTC начала специальный регуляторный обзор спортивных контрактов Crypto.com, чтобы определить, не попадают ли они в категорию игральных. К числу таких контрактов применяются дополнительные проверки на предмет общественной пользы.

В то же время, контракты Kalshi, запущенные через три дня после инаугурации президента США Дональда Трампа, не подлежали подобному пересмотру. В то же время, именно эта площадка остается единственным регулируемым рынком прогнозов в США.

Запрос CFTC появился на фоне запуска компанией Robinhood Markets спортивной торговли через платформу Kalshi для своих клиентов Robinhood Derivatives. "С появлением нового класса активов, таких как ивент-контракты, мы признаем возможность улучшить обслуживание клиентов, поскольку их интересы пересекаются с рынками, новостями, спортом и развлечениями", – говорится в заявлении компании.

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