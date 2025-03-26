Техногиганты Google и Apple предстанут перед судом из-за игорных приложений

Корпорации Apple и Google уже в третий раз предстанут перед судом из-за коллективного иска, поданного от имени американцев Хулио Барго и Ламара Праттеры. Они требуют привлечь техногигантов к ответственности из-за потери денег в нелегальных онлайн-казино.

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Как сообщает Next.io, технокомпании в третий раз обвиняются в содействии незаконным азартным играм через мобильные приложения и десктопные сайты казино. На этот раз Барго и Праттера привлекли к своему коллективному иску еще одну пострадавшую – Ребекку Платт.

Также истцы несколько изменили требования. Ранее они обращались непосредственно к офшорным казино и называли Apple и Google "стороной, способствовавшую незаконным онлайн-казино". Теперь же американцы решили судиться напрямую с техногигантами.

"В повторной жалобе в качестве ответчика больше не упоминается High 5 Casino или любой другой оператор лотерей. Вместо этого делается попытка установить, что предположительно незаконная игорная деятельность стала возможной и прибыльной только благодаря постоянной поддержке и финансовому участию Apple и Google", – отмечается в материале.

Так, пострадавшие стремятся коллективно взыскать убытки, которые понесли в любом приложении, доступном через Apple App Store или Google Play Store. Согласно жалобе, Apple и Google обвиняются в четырех ключевых неправомерных действиях:

распространение незаконных онлайн-казино через соответствующие платформы;

получение значительной прибыли от совершаемых пользователями покупок в приложениях;

упрощение расчетов между пользователями и операторами казино через собственные платежные системы;

использование таргетированной рекламы, которая якобы направляет уязвимых пользователей на игорные платформы.

В прошлые два раза иски Барго и Праттеры были отклонены. Однако истцы не сдаются и, похоже, стремятся "подсветить" более широкую юридическую проблему. Речь идет о роли крупных технологических платформ в облегчении доступа к игорным операциям.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее платежных гигантов Mastercard и Visa обвиняли в обработке платежей для нелегальных гемблинг-сайтов. Один из игроков, к примеру, потерял 60 тыс. фунтов стерлингов (около 77,5 тыс. долл. или более 3 млн грн) и винит в этом платежные системы.

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