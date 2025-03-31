В европейском футболе массово рекламируют букмекеров: сколько клубов сотрудничают с беттинговыми брендами

Беттинговые платформы все сильнее интегрируются в спорт – и не только как площадки для ставок, но и на спонсорской основе. В нынешнем футбольном сезоне две трети клубов высших лиг Европейского Союза и Великобритании заключили сделки с компаниями, связанными с азартными играми.

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Как сообщает The Guardian, об этом свидетельствуют данные расследования Investigate Europe. В их докладе говорится, что в сезоне 2024/25 у 296 из 442 команд есть по крайней мере один беттинговый партнер, а у 14 из 31 проанализированных лиг букмекерская компания является титульным спонсором.

В расследовании говорится, что 27 клубов из пяти ведущих лиг Европы сотрудничают с букмекерскими компаниями, ориентированными на азиатский рынок. При этом 145 игроков носят на футболках логотипы компаний, связанных с азартными играми.

В некоторых клубах научились обходить ограничения на ношение таких логотипов. Например, клубы из Италии и Бельгии, где обходят такие запреты, размещая логотипы благотворительных фондов игорных компаний или связанных с ними новостных и развлекательных сайтов.

Согласно исследованию Global Data, на которое ссылается Investigate Europe, букмекерские бренды потратили около 135 миллионов долларов, чтобы их логотипы были размещены на футболках футболистов высшего дивизиона Англии в нынешнем сезоне.

Заметна тенденция и в других странах. Например, в голландской Eredivisie у каждой команды есть партнер или спонсор по ставкам. Среди других стран, где наблюдается похожая ситуация – Португалия, Греция и Германия. В меньших странах реклама беттинговых компаний в спорте тоже широко распространена реклама – большинство команд высшего дивизиона в Венгрии, Румынии и Болгарии носят логотипы таких брендов на своих футболках.

В странах, где были введены действуют запреты на рекламу брендов, связанных с азартными играми, клубы находят лазейки, чтобы обойти ограничения. Например, в Бельгии несколько клубов про-Лиги разместили букмекерскую символику на передней части футболок, используя суббренды, которые включают только часть названия компании. Например, на футболках действующего чемпиона "Брюгге" вместо спонсора Unibet появился его суббренд U-Experts – новостное приложение, созданное Unibet и на котором можно найти ссылки на это онлайн-казино.

Также OBOZ.UA сообщал, что онлайн-казино и спонсор футбольного клуба "Эвертон" Stake прекратит свою деятельность в Великобритании после проверки методов ведения бизнеса. Среди причин расследования – рекламная кампания, в которой фигурировала актриса фильмов для взрослых.

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