Рекламировали казино даже не будучи в нем зарегистрированными: в Украине заблокировали аккаунты 22 блогеров

В Украине заблокировали 22 Instagram-аккаунта с общей аудиторией 2,8 млн подписчиков, которые незаконно рекламировали онлайн-казино. Среди блогеров обнаружили тех, кто даже не был зарегистрирован в казино, а вымышленными "выигрышами" вводил людей в заблуждение.

Об этом сообщило Государственное агентство по вопросам регулирования азартных игр и лотерей"ПлейСити". Среди заблокированных – блогеры Коля Залипуха, Оля Филева и еще 20 популярных инфлюенсеров.

Они активно призывали подписчиков играть в онлайн-казино, демонстрируя "легкие выигрыши". При этом выяснилось, что часть блогеров вообще не была зарегистрирована в казино как игроки. Это означает, что так называемые "истории успеха" были выдумкой, созданной для манипуляции аудиторией и привлечения новых пользователей.

В PlayCity отметили, что такие действия являются нарушением украинского законодательства. Реклама азартных игр разрешена только в ограниченном формате – в ночном телеэфире, на официальных ресурсах лицензированных операторов и в медиа, ориентированных исключительно на совершеннолетнюю аудиторию.

Выявить нарушителей удалось благодаря совместным действиям агентства и граждан, которые сообщали о сомнительном контенте. Именно из-за сотрудничества PlayCity с Meta аккаунты блогеров были заблокированы.

Таким образом, государственные органы делают шаги к созданию более безопасной среды в сфере азартных игр, защищая украинцев от манипулятивной и незаконной рекламы. Не менее важно помнить, что подобные случаи могут повторяться, ведь рынок нелегальной рекламы постоянно ищет новые способы воздействия на аудиторию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "ПлейСити" наложило на блогера Русалочку XL штраф в размере 4,8 млн грн. Instagram-звезду с почти полумиллионом подписчиков признали виновной в нарушении правила рекламы азартных игр.

