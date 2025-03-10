Рекордное количество человек в реестре: кто и зачем ограничивает себе доступ к азартным играм

С начала 2025 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) вместе с организаторами азартных игр внесли в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх, данные об 1719 человек. Из них 1 651 человек добавлены по заявлениям, поданным в КРАИЛ, а еще 68 – по обращениям непосредственно к организаторам азартных игр.

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Об этом пишут в ведомстве. Реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, является важным механизмом предотвращения игровой зависимости (лудомании).

По состоянию на 1 марта 2025 г. в Реестре содержатся сведения о 12 807 человек. Его основная цель – помочь игрокам контролировать свою игровую активность и предотвратить возможные негативные последствия, связанные с азартными играми.

Однако следует отметить, что внесение в Реестр не обязательно означает, что человек страдает игровой зависимостью. Часто это сознательное решение для предотвращения финансовых или личных рисков.

Таким образом, многие граждане используют этот механизм как превентивную меру, свидетельствующую о повышенном уровне правовой культуры и ответственном отношении к финансовым ресурсам. Каждый гражданин, желающий ограничить свое участие в азартных играх, может подать заявление. Это можно сделать двумя путями:

через КРАИЛ – подача заявления в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей;

– подача заявления в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей; непосредственно через организатора азартных игр – обращение в администрацию игорного заведения или онлайн-платформы.

После рассмотрения заявления соответствующие данные вносятся в Реестр, и игроку блокируется доступ к азартным играм на определенный срок. Реестр ограниченного доступа к азартным играм является эффективным инструментом борьбы с лудоманией, позволяющим игрокам контролировать свои действия и предотвращать риски.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в КРАИЛ сообщили о большом количестве жалоб от игроков на отказ в выплате выигрышей, их отмене и блокировке игровых счетов. Регулятор пояснил, что такие ситуации чаще всего возникают из-за нарушений игроками правил азартных игр, в частности, использования чужих платежных средств, мультиакаунтинга и злоупотребления бонусной политикой.

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