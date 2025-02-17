В большом игорном холдинге рассказали о доходах от "клиентов" с лудоманией: как изменились показатели

Шведский игорный холдинг Kindred Group отчитался о сокращении доходов от "проблемных игроков" – клиентов с признаками игровой зависимости. Там сообщили, что доля выручки компании от таких игроков в IV квартале 2024 года (октябрь-декабрь) составила 2,7%, тогда как в III квартале (июль-сентябрь) этот показатель пребывал на уровне 3,2%, а в IV квартале 2023 года он составлял 3,1%.

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Об этом сообщает cision. Отмечается: снижение доходов от "проблемных игроков" является результатом, прежде всего, ужесточения мер против таких игроков. А кроме того:

улучшением внутренних процессов;

уходом с рынков, не регулируемых на местном уровне.

"В IV квартале прошлого года снизилась выручка от операций с повышенным риском. Мы знаем, что эта доля колеблется в разные кварталы, но долгосрочная тенденция показывает устойчивое снижение", – рассказали в самой компании.

При этом там заверили в заинтересованности в сокращении доходов от "проблемных игроков" до 0%. Для этого, отмечается:

компания ежеквартально отчитывается об их доли в ее общих доходах;

была запущена специальная кампания Journey towards Zero.

"Это делается для повышения прозрачности. И поддержки основанного на фактах диалога о вредных азартных играх", – рассказали авторы материала.

В Украине полностью изменят систему контроля за азартными играми

В то же время, Министерство цифровой трансформации Украины перебирает на себя разработку и реализацию регулирования в сфере азартных игр и лотерей – вместо Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Полномочия необходимы Минцифре для создания в Украине автоматизированной системы регулирования.

"Минцифры будет формировать политику. А новое агентство, которое мы создадим вместо КРАИЛ, будет отвечать за ее реализацию", – рассказал заместитель Министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

В частности, отметили в министерстве, обновятся требования к получению лицензии компаниями. Так:

операторы не должны будут иметь налоговых долгов, связей с РФ;

операторы должны будут соответствовать критериям безупречной репутации;

в случае получения двух штрафов лицензия будет аннулирована.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон об игорном бизнесе. Он предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), запрет рекламы азартных игр, а также ряд других изменений.

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