Режиссер украл у Netflix $11 млн и часть проиграл в казино: что решил суд

Федеральный окружной суд Манхэттена в США признал голливудского режиссера Карла Ринша виновным в мошенничестве, отмывании денег и незаконных денежных операциях. Он получил от студии Netflix всего $55 млн за новый сериал, из которых потратил $11 млн на собственные прихоти – в частности проиграл в казино.

Об этом сообщили в The New York Times. По данным прокуроров, в 2018-2020 годах Netflix финансировал новый сериал Ринша "Завоевание" (сначала назывался "Белый конь"). $44 млн были выплачены изначально, а еще $11 млн – как дополнительное финансирование.

Деньги прекратили выделять в начале 2021-го из-за неадекватного поведения режиссера – он писал руководству Netflix, что открыл секретный механизм передачи вируса Covid-19, а жене (по совместительству – продюсеру сериала) – что может предсказывать землетрясения и удары молний. Тогда оказалось, что режиссер клал деньги на проект на личный брокерский счет и использовал на спекуляции с криптовалютой, азартные игры и роскошную жизнь, в частности среди расходов оказались:

отдых в пятизвездочных отелях в Калифорнии и Испании;

в Калифорнии и Испании; люксовые авто – пять Rolls-Royce и Ferrari ;

; часы и одежда на $652 тыс;

на $652 тыс; два матраса ручной работы за $638 тыс;

за $638 тыс; постельное белье на $295 тыс;

на $295 тыс; погашение долгов по кредитным картам на $1,8 млн.

Причем сам Ринш утверждал, что автомобили и мебель были реквизитом для шоу. Впрочем, обвинение доказало, что ни одна из этих покупок не была необходимой для производства сериала.

В конце концов производство так и не было завершено, что привело к списанию средств Netflix. Приговор Риншу будет вынесен в апреле.

"Ринш украл $11 млн, предназначенных для сериала, и проиграл их в казино. Мы будем преследовать таких людей", – заявил прокурор Джей Клейтон.

Адвокат Ринша Бенджамин Земан назвал вердикт ошибочным, опасаясь прецедента для создателей, которые спорят с крупными компаниями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в США приговорили к 21 месяцу тюрьмы адвоката, которая обманула клиентов на сумму почти в 9 млн долларов. Деньги она спустила на азартные игры, дорогие покупки и элитный отдых.

