Roblox оказался в скандале из-за азартных игр: почему родители в США обратились в суд

Родители в Калифорнии (США) подали в суд на компанию Roblox. Они утверждают, что игровая платформа содействовала незаконным азартным играм, позволяя детям использовать внутреннюю валюту Robux в сторонних онлайн-казино. Компания попросила федерального судью отклонить иск, но дело не было закрыто.

Как пишет Court House News, родители обвиняют Roblox в нарушении Закона Калифорнии о недобросовестной конкуренции. В иске утверждается, что компания:

сознательно позволяла сторонним сайтам принимать ставки в своей виртуальной валюте Robux.

Получала прибыль, взимая 30% комиссии за конвертацию Robux, которые использовались на этих сайтах, обратно в доллары.

за конвертацию Robux, которые использовались на этих сайтах, обратно в доллары. Иски включают обвинения в халатности и мошенничестве, связанных с тем, что Roblox якобы не предупреждала о возможном использовании Robux на сторонних виртуальных казино.

"Истцы не утверждают, что Roblox разрешала виртуальным казино размещать игры на своей платформе, контролировала или управляла ими, или имела с ними соглашения", — говорится в ходатайстве компании об отклонении иска.

На слушании судья Винс Чабрия выразил сомнение в том, что обвинения родителей имеют под собой достаточные основания. Он отметил, что "Roblox не ведет игорную деятельность" и назвал доводы истцов "немного натянутыми.

Тем не менее, судья допустил, что даже если обвинения в "незаконном поведении" будут отклонены, родители могут продолжить дело по обвинению в "недобросовестной деловой практике". "Если вы нарушаете дух, а не букву закона, то все равно можете нести ответственность", – объяснил н.

Адвокат истцов Андре Мура, в свою очередь, заявил, что родители намерены использовать все доступные возможности. Так, родители теперь требуют суда присяжных, обвиняя Roblox еще и в нарушении федерального закона о борьбе с рэкетом и нескольких законов штата. В прошлом году другой судья уже отклонил обвинения в рэкете, но разрешил родителям продолжить дело о халатности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее суд приказал игрокам вернуть $750 тыс., которые они выиграли в онлайн-казино. Игра действовала всего семь дней, после чего ее закрыли.

