Суд приказал игрокам вернуть $750 тыс., которые они выиграли в онлайн-казино: в чем причина

Сотню азартных игроков из Южной Африки обязали вернуть около 750 тыс. долларов, которые им достались в мгновенной онлайн-лотерее Instant Lucky 7. Судья определил, что выигрыш был начислен из-за технических недостатков.

Как сообщили в Gambling News, игра действовала всего семь дней во время Рождественской недели в 2023 году, после чего ее закрыли. Причиной стал технический сбой, который привел к чрезвычайно высоким выплатам, обнаруженным системой оператора.

Решение судьи было вызвано именно этим техническим недостатком. Он заявил, что ставки, сделанные в игре с ошибкой, являются недействительными, поскольку для легальной ставки нужны два условия: платеж и риск. Из-за неисправности системы игроки не платили за ставки, поэтому не имели права получить выигрыш.

Судья также поддержал предыдущее судебное решение, принятое в январе 2024 года, которое обязывало игроков вернуть деньги. В связи с этим в ряде банков были заморожены счета причастных лиц – чтобы предотвратить вывод спорных средств. Впрочем судья назвал главной проблемой не наличие средств на счетах игроков, а то, что они играли бесплатно из-за системного сбоя.

Ответчики утверждали, что не сделали ничего незаконного, ведь использовали собственные средства и выиграли честно. Впрочем, в компании-операторе азартных игр сообщили, что обратились к игрокам с требованием вернуть деньги без суда, на что многие из них отказали со словами: "Подайте на меня в суд".

В то же время суд отклонил обвинения компании о том, что игроки вступили в сговор с целью мошенничества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что житель Литвы подал в суд на онлайн-казино, которому проиграл более 43 тысяч евро с требованием вернуть ему проигранные деньги, проценты и возместить судебные издержки. Судья признал, что при принятии ставок оператор азартных игр нарушил законодательство, и поэтому удовлетворил иск.

