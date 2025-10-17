"Рома" сразится с "Интером": букмекеры назвали фаворита матча итальянской Серии А
В центральном матче 7 тура итальянской Серии А сыграют римская "Рома" и миланский "Интер". Букмекеры видят фаворитом миланцев – на их победу действует коэффициент 2.31, тогда как на римлян – 3.35.
На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.25. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Ромы".
В то же время самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 5.20. А кроме того:
- 0:0 – 8.10.
- 0:1 (победа "Интера") – 8.20.
Меньше всего же букмекеры верят в победу "Ромы" со счетом 3:2. На него действует коэффициент 30.00.
В то же время, по данным букмекеров, украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик является одним из главных "претендентов" на забитый мяч в игре. На то, что он забьет гол, дают коэффициент 2.80 – 2-й среди всех потенциальных участников поединка.
Игра пройдет 18 октября на поле "Ромы". Начало – 21:45 по Киеву.
После первых 6 туров "Рома" делит 1-2 места с "Наполи", имея 15 очков из 18 возможных. Команда:
- 5 раз победила.
- 0 матчей свела к ничьей.
- 1 раз проиграла.
- Забила 7 голов.
- Пропустила 2.
"Интер" с 12 очками делит 4-5 места с "Ювентусом". У команды:
- 4 победы.
- 0 ничьих.
- 2 поражения.
- 17 забитых голов.
- 8 пропущенных.
