"Рома" сразится с "Интером": букмекеры назвали фаворита матча итальянской Серии А

В центральном матче 7 тура итальянской Серии А сыграют римская "Рома" и миланский "Интер". Букмекеры видят фаворитом миланцев – на их победу действует коэффициент 2.31, тогда как на римлян – 3.35.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.25. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Ромы".

В то же время самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 5.20. А кроме того:

0:0 – 8.10.

0:1 (победа "Интера") – 8.20.

Меньше всего же букмекеры верят в победу "Ромы" со счетом 3:2. На него действует коэффициент 30.00.

В то же время, по данным букмекеров, украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик является одним из главных "претендентов" на забитый мяч в игре. На то, что он забьет гол, дают коэффициент 2.80 – 2-й среди всех потенциальных участников поединка.

Игра пройдет 18 октября на поле "Ромы". Начало – 21:45 по Киеву.

После первых 6 туров "Рома" делит 1-2 места с "Наполи", имея 15 очков из 18 возможных. Команда:

5 раз победила.

0 матчей свела к ничьей.

1 раз проиграла.

Забила 7 голов.

Пропустила 2.

"Интер" с 12 очками делит 4-5 места с "Ювентусом". У команды:

4 победы.

0 ничьих.

2 поражения.

17 забитых голов.

8 пропущенных.

