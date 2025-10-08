Счастливчик несколько месяцев не знал об огромном выигрыше в лотерею: первая покупка мультимиллионера может удивить

В Германии житель региона Рейн-Майн из федеральной земли Гессен несколько месяцев даже не догадывался, что стал мультимиллионером. Его лотерейный билет с выигрышем 15,3 млн евро просто лежал в кармане куртки. Интересно, что первой покупкой счастливчика станет новый диван.

Как сообщили в Lotto Hessen, победитель сделал ставку в тираже LOTTO 6aus49, который состоялся 29 марта 2025 года. Билет был оформлен анонимно, без карточки клиента, поэтому организаторы не могли самостоятельно найти игрока.

Когда мужчина не объявился в течение нескольких месяцев, компания начала настоящую охоту за миллионером – через местные СМИ, радиостанции и плакаты в пунктах продажи лотереи. Но результата это не принесло.

Как выяснилось, мужчина просто забыл о билете, пишет RTL. Выигрыш состоялся весной, и мужчина наткнулся на билет в куртке уже осенью, когда достал одежду по погоде. Увидев бумажку, он проверил номер через интернет и увидел уже знакомые ему объявления о поиске победителя.

"Мне никогда бы не пришло в голову, что я могу быть тем, кого искали... Когда я сравнил цифры со своим мобильным телефоном и увидел сумму выигрыша, я был совершенно шокирован", – рассказал мужчина.

После обращения в Lotto Hessen победителю официально подтвердили выигрыш. Представители компании сообщили, что новоиспеченный миллионер планирует потратить деньги на семью, но первая покупка будет весьма скромной – новый диван для гостиной.

Официальные сообщения описывают победителя как "мужчину-семьянина", без указания имени. Это стандартный подход к защите личности и приватности победителя.

По правилам лотереи у счастливчика было время до конца 2028 года – в этот срок билет еще можно было предъявить и претендовать на деньги. Если бы победитель не явился, приз был бы перераспределен в рамках специальных розыгрышей.

