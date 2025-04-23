Россиянам закручивают гайки из-за азартных игр: за что банки РФ запретят переводить средства

Банки в России скоро могут ввести новое ограничение на переводы за границу. Это связано с подозрениями в использовании счетов получателей для операций с онлайн-казино и букмекерами, не получивших лицензию для работы в стране-агрессоре.

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Как сообщают росСМИ, клиенты как минимум одного финансового учреждения начали получать подобные уведомления. В них говорилось: "Вероятно, вы отправляли деньги на зарубежные счета онлайн-казино и букмекерских компаний – или получали от них деньги. В будущем мы будем ограничивать такие переводы по правилам Банка России".

Клиентам банка рекомендуется отказаться от подобных транзакций, иначе они рискуют лишиться возможности переводить средства за рубеж. Представители компании объяснили, что в банке функционирует автоматизированная система, предназначенная для выявления подобных операций.

Особое внимание уделяется переводу средств на карты граждан стран, используемых в схемах обхода российских ограничений на азартные игры. А именно:

Армении ;

; Узбекистана ;

; Таджикистана ;

; Азербайджана ;

; и других.

Легальный оборот букмекерской отрасли в России в 2024 году увеличился на 40% и достиг 1,7 трлн рублей (20,85 млрд долларов). Однако, по оценке экспертов, нелегальные букмекеры и онлайн-казино отнимают до 50% от этого объема. Таким образом, суммарный оборот легального и теневого рынка может составлять до 2,5 трлн рублей, что больше половины годового бюджета Москвы, доходы которой в 2024 году составили около 5 трлн рублей.

Как уже сообщал OBOZ.UA, доходы нелегальных криптоказино в 2024 году достигли $81,4 млрд – в пять раз больше, чем три года назад. В мире функционируют десятки тысяч таких казино, в основном зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях. Они обслуживают миллионы игроков, часто без регуляторного контроля. Средний депозит в криптоказино в 10 раз превышает средние показатели на лицензированных платформах, что свидетельствует о высоком уровне риска и привлечении игроков с большими финансовыми ресурсами.

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