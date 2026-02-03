Со второй попытки планируют легализовать онлайн-казино: Нью-Йорк хочет привлечь рекордные доходы

Нью-Йорк снова обсуждает легализацию онлайн-казино, чтобы легально привлекать доходы, которые сейчас уходят в теневой рынок. Планируется налог 30,5 % и лицензионный сбор $2 млн для операторов, что позволит штату получать около 1 млрд долларов в год.

Об этом пишет IGB. Инициатива снова ложится на стол законодателей после того, как сенатор Джо Аддаббо повторно внес в сенат законопроект в начале текущей законодательной сессии.

Участники процесса считают, что регулируемый рынок интернет-казино может стать важным источником доходов для бюджета штата и обезопасить игроков от нелегальных платформ. По словам Джо Аддаббо, отсутствие легального онлайн-казино ежегодно обходится штату примерно в 1 миллиард долларов – именно столько денег, по его оценкам, теряет Нью-Йорк из-за того, что жители играют на нелегальных сайтах или переносят свой бизнес в другие штаты.

Аддаббо также указывает, что доходы от онлайн-казино могли бы частично компенсировать ожидаемое сокращение федерального финансирования здравоохранения, что становится все большей финансовой проблемой для штата. Еще одним аргументом в пользу легализации является то, что регулируемый рынок позволит лучше защищать несовершеннолетних и уязвимые группы населения. Согласно законопроекту, легализованному бизнесу в Нью-Йорке будут предоставлены следующие ключевые рамки:

платить налог 30,5% от доходов, полученных онлайн-казино – это ставка ниже, чем в некоторых других штатах, но конкурентоспособная для сборов;

лицензионный сбор в размере $2 млн – это ежемесячная плата за право работать в iGaming в штате;

право на запуск онлайн-казино будет доступно наземным казино, операторам видеолотерей, букмекерам и племенным операторам – то есть широкому кругу компаний с лицензиями или опытом в игорной индустрии.

Платформам позволят предлагать онлайн-слоты, настольные игры, live-казино и другие традиционные казино-развлечения через интернет, создавая новый большой рынок в штате. В 2025 году сенатор Аддаббо добился принятия закона, запрещающего онлайн-свипстейксы – нерегулируемые казино-стилизованные игры, которые использовали в обход законов.

Однако ранее попытки легализовать iGaming не имели успеха, ведь законопроекты откладывались или сосредотачивали внимание на других аспектах игорного рынка, например на выдаче лицензий наземным казино. Если законопроект будет принят, Нью-Йорк может стать одним из самых мощных рынков онлайн-гемблинга в США.

