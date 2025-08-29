Рынок лотерей Украины оказался в подвешенном состоянии: готовится перезапуск:

Регулирование лотерейного рынка в Украине не обновлялось в течение 13 лет, из-за чего эта отрасль оказалась в "подвешенном состоянии". Поэтому Министерство цифровой трансформации планирует перезапустить лотерейный рынок.

Об этом заявил СМИ руководитель Государственного агентства по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити" Геннадий Новиков. Он отметил, что сейчас лотереи функционируют на основании переходных положений закона "О государственных лотереях" еще 2012 года – лицензии, выданные тогда и после того до сих пор остаются в силе.

"Закон о лотереях предусматривал, что Кабмин должен принять новые лицензионные условия в течение трех месяцев – еще в 2013 году. Их можно было принять как тогда, когда игорный бизнес был запрещен, так и в 2021 году, когда легализовали азартные игры. Но этого не сделали", – объяснил Новиков.

По этой причине лотереи фактически вышли из-под надзора регулятора, которым выступало Министерство финансов, но так и не перешли под контроль расформированной ныне Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

"Сейчас они в подвешенном, бесконтрольном состоянии", – констатирует глава "ПлейСити"

Он назвал и другую проблему – неуплату лицензионных платежей. "Законодатель предусмотрел три лицензии на рынке, это по состоянию на сегодня 67,2 млн грн в год. Только лицензионные поступления. Без налогов", – отметил он.

Сейчас Минцифры финализирует документ по урегулированию перезапуска рынка. После этого его ждет общественное обсуждение и согласование со всеми органами. Тогда документ могут вынести на рассмотрение правительства.

В "ПлейСити" подтверждают, что госпредприятие также будет отвечать за лицензирование и надзор за лотерейной деятельностью после принятия нового регулирования.

Как уже сообщал OBOZ.UA, до 30 сентября "ПлейСити" обязано запустить государственную систему онлайн-мониторинга игорного бизнеса. Она позволит отслеживать каждую ставку, все выплаты игрокам и т.д. Почему это важно

ожидается, что система мониторинга не даст организаторам азартных игр возможностей уклоняться от уплаты налогов;

регулирующие органы будут видеть движение каждой ставки, выплату выигрышей и все, что происходит внутри игры;

система также является важным элементом противодействия лудомании – она будет ограничивать влияние на людей, зависимых от игры.

