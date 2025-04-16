"Рынок нужно выводить из тени": эксперт рассказал, сколько средств принесет легальный гемблинг в 2025 году

Легальный игорный бизнес в Украине в первом квартале 2025 года уже принес в бюджет 5,4 млрд грн – на 20% больше, чем в прошлом. Если сохранится такая динамика, к концу года сумма налогов может превысить 20 млрд. грн., что станет рекордом для индустрии.

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Об этом сообщает глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе. Как отмечает эксперт, легализация гемблинга в Украине стала не только экономическим, но и стратегическим решением.

Она позволила создать прозрачный и контролируемый рынок, на котором компании действуют в стабильном правовом поле. Такая трансформация открыла двери для инвестиций, увеличения фискальных поступлений и появления нового сектора, официально поддерживающего государство в кризисный период.

Легальные операторы азартных игр не только дисциплинированно платят налоги, но и проявляют высокую социальную ответственность. Как отмечает Кучухидзе, компании активно поддерживают Вооруженные Силы Украины, инвестируют в закупку техники для фронта, гуманитарные инициативы и помощь пострадавшим от боевых действий регионам. Это создает уникальный кейс, когда рынок не только несет экономическую пользу, но и играет общественно значимую роль.

При нынешней динамике 2025 год может стать рекордным для рынка гемблинга. Прогнозируется, что общая сумма собранных налогов и лицензионных платежей превысит все предыдущие показатели, что станет еще одним доказательством целесообразности легализации отрасли. По словам эксперта, украинский опыт может послужить примером для других стран, как эффективно выводить чувствительные сектора экономики из тени.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, лидеры сферы азартных игр в Украине получили в течение 2024 года с суммарно 55,57 млрд грн дохода, что всего на 1% больше, чем годом ранее. Однако лишь 6 из 10 крупнейших компаний "вышли в плюс" и получили прибыль, более 4 млрд грн на всех.

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