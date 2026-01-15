Рынок прогнозов рассчитывает на импичмент Трампа: ставки резко выросли

На платформе прогнозных рынков Kalshi вероятность импичмента президента США Дональда Трампа в течение его каденции 2025-2029 годов достигла 57%. Аналитики связывают резкий рост с возможным переходом Палаты представителей под контроль демократов после промежуточных выборов 2026 года.

Об этом свидетельствуют данные рынка "Будет ли Трампу объявлен импичмент?", опубликованные на официальном сайте платформы. По состоянию на январь 2026 года трейдеры оценивают вероятность импичмента Трампа:

до 1 января 2028 года – 57%;

– 57%; ставка на противоположный исход составляет 44% .

. стоимость контракта "Yes" равна 57 центам.

В то же время краткосрочные прогнозы остаются значительно более сдержанными. Так, вероятность импичмента до 1 июня 2026 года на Kalshi оценивается лишь в 5%, а до 1 января 2027 года – в 16%.

Это свидетельствует о том, что участники рынка связывают возможные риски не с немедленными событиями, а с дальнейшим развитием политической ситуации в США. Ключевым фактором таких ожиданий трейдеры считают промежуточные выборы в Конгресс в 2026 году, по итогам которых может измениться баланс сил в Палате представителей. Именно Палата представителей имеет полномочия инициировать процедуру импичмента президента США.

В правилах рынка Kalshi указано, что контракт будет урегулирован в пользу варианта "Yes", если президент США будет официально подвергнут импичменту до 1 января 2028 года. Источником подтверждения результата определена Библиотека Конгресса США.

Аналитики напоминают, что прогнозные рынки не являются прямым предсказанием будущего, они лишь отражают коллективные ожидания участников, которые учитывают политические риски, институциональные ограничения и вероятные сценарии развития событий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине официально заблокировали платформу прогнозов Polymarket. Сайт криптовалютных ставок на различные политические и спортивные события уже добавили в реестр ресурсов, заблокированных на территории страны.

