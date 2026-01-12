В Украине заблокировали Polymarket: что это и какова причина запрета

В Украине официально заблокировали децентрализованную платформу прогнозов Polymarket. Сайт криптовалютных ставок на различные политические и спортивные события уже добавили в реестр ресурсов, заблокированных на территории страны.

Об этом говорится в постановлении №695, которое Национальная комиссия по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК) приняла еще 10 декабря 2025 года. Это обязывает поставщиков электронных коммуникационных услуг ограничить доступ к интернет-ресурсам, которые используются для организации, проведения или предоставления доступа к азартным играм без соответствующей лицензии.

Что такое Polymarket?

Polymarket – криптовалютная онлайн-платформа прогнозных рынков, участники которой делают ставки, покупая и продавая так называемые контракты на будущие события. Каждый контракт на событие имеет ценность, отражающую вероятность того, что это событие произойдет (например, чем больше участников верят в исход – тем выше цена контракта).

Особенностью платформы является ее децентрализованный характер. Из-за отсутствия букмекерской конторы, которая устанавливает шансы, цены формируются самими участниками, которые покупают и продают контракты "Да" или "Нет" относительно исхода событий.

Собственно торги происходят через блокчейн-сеть Polygon и, как правило, с использованием криптовалюты USDC (стейблкоин, привязанный к доллару).

Украина на Polymarket

Немало рынков посвящено Украине. Участники ставят миллионы долларов на различные события, связанные с войной и украинской политикой, в частности:

будет ли заключено перемирие с Россией (до 31 января – 4%, 31 марта – 14%, до 2027 года – 45%);

(до 31 января – 4%, 31 марта – 14%, до 2027 года – 45%); какие города захватят российские войска ;

; признает ли Украина суверенитет РФ над своими территориями (до 30 июня – 9%);

(до 30 июня – 9%); когда РФ нанесет следующий удар по Киеву ;

; оставят ли Владимир Зеленский или Владимир Путин свои должности до конца года (30% и 10% соответственно).

Ранее OBOZ.UA сообщал о скандале с невыплатой участникам Polymarket денег из-за ставок на военное вторжение США в Венесуэлу. После задержания президента страны американскими спецсилами администрация платформы решила не закрывать рынок, и $11 млн ставок не были выплачены, что вызвало волну критики среди трейдеров и пользователей сервиса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!