Рынок прогнозов заморозил $11 млн из-за скандала вокруг ставок на вторжение в Венесуэлу

Криптовалютная платформа прогнозных рынков Polymarket удерживает около $11 млн, поставленных пользователями на военное вторжении США в Венесуэлу. Это произошло после решения платформы не закрывать этот рынок, что вызвало волну критики среди трейдеров и пользователей сервиса.

Как пишут MEXC и Casinobeats, речь идет о прогнозах рынка Ставка была открыта на рынке "Вторгнутся ли США в Венесуэлу до...", где пользователи могли сделать прогноз относительно вероятности такого вторжения до установленного дедлайна.

Общий объем ставок на этот контракт достиг около $11 млн, значительная часть из которых была поставлена на вариант "да" – что США начнут полноценное военное наступление.

Рынок активизировался после того, как американские военные задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену в Каракасе и вывезли в США, где ему предъявили обвинения в наркоторговле. Эта операция состоялась в ночь на 3 января 2026 года и привела к тому, что президент Венесуэлы был отстранен от власти.

Позиция Polymarket и реакция пользователей

Polymarket отказался рассчитывать и выплачивать ставки в пользу трейдеров, которые дали прогноз "да". Платформа объяснила, что ситуация не соответствует контрактному определению военного вторжения, которое предполагает установление контроля над частью территории страны. Политика платформы по расчету контрактов определяет, что только контроль над территорией может быть основанием для положительного результата.

Это решение вызвало значительное недовольство среди пользователей. Некоторые из них в комментариях назвали трактовку условий "произвольной" и критически отнеслись к логике платформы.

Спор вокруг этого рынка стал заметным примером того, что решение спорных рынков на Polymarket может быть сложным и непредсказуемым. Эксперты отмечают, что такие споры – это системный риск для платформ прогнозов, особенно в условиях, когда события быстро развиваются и подлежат различным толкованиям.

После рейда цены на контракт "вторжение" сначала выросли, но затем резко упали ниже 5%, когда Polymarket решил не фиксировать его результат.

Polymarket – это рынок прогнозов, где пользователи могут делать ставки на реальные события, включая политические, экономические или геополитические сценарии, используя криптовалюту (обычно USD Coin, USDC). Каждый контракт "Да" или "Нет" приносит 1 доллар в случае правильного прогноза.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Polymarket новый аккаунт сделал большую ставку на то, что Китай вторгнется на Тайвань до конца 2026 года. По данным биржи, эта позиция может принести почти 289 тыс. долларов, если событие произойдет.

