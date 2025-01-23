Самые быстро растущие бренды в мире: две гэмблинговые компании попали в рейтинг

Букмекерские компании DraftKings и FanDuel признали одними из самых быстро растущих бизнесов. За прошедшие четыре года их стоимость увеличилась в 125 и более 280 раз соответственно.

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Об этом международная консалтинговая компания Brand Finance сообщила в своем ежегодном рейтинге Global 500 2025. Рейтинг из самых быстрорастущих компаний выглядит так:

TikTok (и его китайская версия Douyin) – $105,8 млрд (в 2022 году – $59 млрд);

DraftKings – $5,1 млрд (в 2020-м – $18 млн);

FanDuel – $7 млрд (в 2020 – $56 млн);

NVIDIA – $87,9 млрд (в 2020 – $4,7 млрд);

AMD – $11 млрд (в 2020 – $1,4 млрд);

Pinduoduo – $13 млрд (в 2020 – $2,5 млрд);

BYD – $14 млрд (в 2020 – $3,1 млрд);

Apple – $574,5 млрд (в 2020 – $140,5 млрд);

TSMC – $34,2 млрд (в 2020 – $8,6 млрд);

Microsoft – $461,1 млрд (в 2020 – $117,1 млрд);

Lilly – $8,0 млрд (в 2020 – $2,1 млрд).

"Американские гэмблинговые бренды DraftKings и FanDuel наживаются на том, что законодатели и суды легализовали азартные игры онлайн и отменили старые законы, запрещающие делать ставки. Стоимость их брендов выросла, поскольку они извлекли выгоду из преимуществ быть пионером на быстро развивающемся рынке", – отметил основатель и генеральный директор Brand Finance Дэвид Хей.

Кроме того, компания подготовила рейтинг самых дорогих брендов в мире. В топ-5 списка попали:

Apple – $574,5 млрд (на 11% больше, чем в 2024 году);

Microsoft – $461,1 млрд (+35%);

Google – $413,0 млрд (+24%);

Amazon – $356,4 млрд (+15%);

Walmart – $137,2 млрд (+42%).

Как уже сообщал OBOZ.UA, одним из важных вопросов, которым будет посвящено председательству Польши в Совете Европейского Союза (ЕС), будет борьба с черным рынком онлайн-гемблинга. В Варшаве подсчитали, что из-за этого сектора страны еврозоны недополучают налоговых поступлений на 7,2 млрд евро.

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