Самый большой выигрыш за всю историю: семья из Ирландии сорвала куш в лотерее

Семья из ирландского города Корк выиграла рекордные 250 миллионов евро в лотерее EuroMillions, приобретя счастливый билет в местном магазине Clifford's Centra. Отмечается, что это самый большой выигрыш в истории Ирландии и выдающееся событие для Национальной лотереи.

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Об этом пишет FDJ United. Счастливый билет был приобретен в хорошо известном среди местных магазине Clifford's Centra на улице Шандон и это официально самый большой выигрыш за всю историю ирландского участия в лотерее.

Это уже 18-й джекпот EuroMillions, выигранный в Ирландии с момента запуска игры в 2004 году, и одновременно 13-й миллионер 2025 года, объявленный Национальной лотереей. Счастливцы решили сохранить анонимность, однако, по словам представителей лотереи, они были "ошеломлены" и "поражены" таким выигрышем.

"Это просто фантастическая новость. Мы рады, что именно наш магазин продал этот золотой билет. Мы работаем здесь уже 95 лет и гордимся этим моментом", – отметил владелец магазина.

"Это действительно исторический момент. Мы посылаем наилучшие пожелания победителям и искренне благодарим магазин Clifford's за участие в этом знаковом розыгрыше", – добавила она.

Национальная лотерея Ирландии вкладывает около 30% вырученных средств в социальные проекты. В частности, в 2024 году более 239 миллионов евро было направлено на нужды образования, здравоохранения, спорта, культуры и наследия. Всего за 37 лет деятельности лотереи на добрые дела направили более 6,5 миллиарда евро.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 66-летний канадец Нил Картер выиграл в лотерею Instant Ultimate 1 миллион канадских долларов (около $731,4 тыс.). Особенность заключается в том, что этот выигрыш стал для него уже третьим за последние девять лет. Впрочем, эта награда оказалась также и самой большой.

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