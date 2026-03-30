Самый громкий скандал в футболе Чехии: матчи годами покупались, разоблачены почти 50 подозреваемых
В Чехии прошла масштабная операция против договорных матчей и мошенничества в футбольных ставках. В итоге было начато разбирательство в отношении 47 человек, из которых 42 – физические и 5 юридические, то есть клубы.
Как сообщает Denik, расследование проводилось с 2023 года при поддержке Европола и Интерпола и охватило матчи разных уровней – от высших дивизионов до низших лиг. Это уже назвали самой масштабной операцией в истории чешского футбола.
Следствие установило, что схема включала манипуляции результатами матчей с целью получения прибыли через ставки, а во время обысков выявлены масштабные коррупционные связи внутри футбольной системы страны. На пресс-конференции после внеочередного заседания исполкома сообщили, что инициатором расследования стала Футбольная ассоциация страны.
Фигуранты дела
- ФК "Опава".
- ФК "Злинско".
- ФК "Зноймо".
- ФК "Карвина".
- ФК "Старт" (Брно).
- ФК "Вратимов" (FC Vratimov).
- Йозеф Томанец (арбитр, председатель комиссии арбитров OFS Угерске Градиште).
- Властимил Огродник (арбитр, КФС Злинского края).
- Томаш Свобода (арбитр, член комиссии арбитров OFS Угерске Градиште).
- Лубош Дрозди (арбитр, председатель ФК "Слован" (Бзенец), КФС Злинского края).
- Павел Бима (экс-глава ФК "Злинско").
- Лукаш Выходил (экс-игрок ФК "Злинско").
- Роман Бала (экс-игрок ФК "Злинско").
- Роберт Руссманн (экс-игрок ФК "Злинско", ныне – ФК "Петржвальд-на-Мораве").
- Марек Калина (экс-игрок ФК "Злинско", ныне – ФК "Зноймо")
- Михал Сухой (экс-игрок ФК "Злинско", ныне – ФК "Зноймо")
- Лумир Чиж (вратарь ФК "Хрудим", воспитанник ФК "Злин")
- Филипп Штепанек (футболист ФК "Опава", воспитанник ФК "Злин")
- Вилем Геттлер (футболист ФК "Голешов")
- Андрей Лычкивский (главный инвестор ФК "Зноймо")
- Николас Тилкеридис (футболист ФК "Опава")
- Самуэль Шигут (профессиональный футболист – ныне ФК "Карвина", ранее "Ческе Будейовице")
- Себастиан Пейша (футболист ФК "Опава")
- Матей Гибл (футболист ФК "Карвина")
- Якуб Тлустый (футболист ФК "Хрудим")
- Денис Голуб (футболист ФК "Хрудим").
- Даниэл Кубат (футболист ФК "Хрудим").
- Симон Вейтаса (лиговый арбитр).
- Ян Направник (арбитр).
- Лукаш Гала.
- Роман Прохазка (председатель ФК "Старт Брно").
- Шимон Жалуд (футболист ФК "Бланско").
- Иржи Ремиаш (футболист ФК "Глучин").
- Тим Крамарж (футболист ФК "Бржидлична").
- Матяш Моучка (футболист ФК "Баник Острава").
- Томаш Беличек (футболист ФК "Вратимов").
- Зденек Новотный (футболист ФК "Вратимов").
- Милан Саско (футболист ФК "Вратимов").
- Ян Петржик (лиговый арбитр).
- Ян Вшетечка (лиговый арбитр).
- Мирослав Зелинка (лиговый арбитр).
- Ян Вольф (мэр Карвины).
- Михал Гаснарек (арбитр).
- Иржи Колачный (футболист ФК "Богунице").
- Адриан Немшовский (футболист ФК "Космоносы").
- Зденек Кофронь (вратарь ФК "МИЛО Оломоуц").
- Мартин Латка (председатель правления ФК "Опава").
Матчи, где могли быть куплены результаты
- ФК "Старт" (Брно) – ФК "Годонин" (17 мая 2024 года).
- ФК "Злинско" – ФК "Годонин" (16 мая 2025 года).
- ФК "Зноймо" – ФК "Границе" (16 октября 2022 года).
- ФК "Старт" (Брно) – ФК "Глучин" (22 мая 2024 года).
- товарищеский матч FAC "Вена" – ФК "Старт" (Брно)(февраль 2025 года).
