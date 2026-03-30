Самый громкий скандал в футболе Чехии: матчи годами покупались, разоблачены почти 50 подозреваемых

В Чехии прошла масштабная операция против договорных матчей и мошенничества в футбольных ставках. В итоге было начато разбирательство в отношении 47 человек, из которых 42 – физические и 5 юридические, то есть клубы.

Как сообщает Denik, расследование проводилось с 2023 года при поддержке Европола и Интерпола и охватило матчи разных уровней – от высших дивизионов до низших лиг. Это уже назвали самой масштабной операцией в истории чешского футбола.

Следствие установило, что схема включала манипуляции результатами матчей с целью получения прибыли через ставки, а во время обысков выявлены масштабные коррупционные связи внутри футбольной системы страны. На пресс-конференции после внеочередного заседания исполкома сообщили, что инициатором расследования стала Футбольная ассоциация страны.

Фигуранты дела

ФК "Опава". ФК "Злинско". ФК "Зноймо". ФК "Карвина". ФК "Старт" (Брно). ФК "Вратимов" (FC Vratimov). Йозеф Томанец (арбитр, председатель комиссии арбитров OFS Угерске Градиште). Властимил Огродник (арбитр, КФС Злинского края). Томаш Свобода (арбитр, член комиссии арбитров OFS Угерске Градиште). Лубош Дрозди (арбитр, председатель ФК "Слован" (Бзенец), КФС Злинского края). Павел Бима (экс-глава ФК "Злинско"). Лукаш Выходил (экс-игрок ФК "Злинско"). Роман Бала (экс-игрок ФК "Злинско"). Роберт Руссманн (экс-игрок ФК "Злинско", ныне – ФК "Петржвальд-на-Мораве"). Марек Калина (экс-игрок ФК "Злинско", ныне – ФК "Зноймо") Михал Сухой (экс-игрок ФК "Злинско", ныне – ФК "Зноймо") Лумир Чиж (вратарь ФК "Хрудим", воспитанник ФК "Злин") Филипп Штепанек (футболист ФК "Опава", воспитанник ФК "Злин") Вилем Геттлер (футболист ФК "Голешов") Андрей Лычкивский (главный инвестор ФК "Зноймо") Николас Тилкеридис (футболист ФК "Опава") Самуэль Шигут (профессиональный футболист – ныне ФК "Карвина", ранее "Ческе Будейовице") Себастиан Пейша (футболист ФК "Опава") Матей Гибл (футболист ФК "Карвина") Якуб Тлустый (футболист ФК "Хрудим") Денис Голуб (футболист ФК "Хрудим"). Даниэл Кубат (футболист ФК "Хрудим"). Симон Вейтаса (лиговый арбитр). Ян Направник (арбитр). Лукаш Гала. Роман Прохазка (председатель ФК "Старт Брно"). Шимон Жалуд (футболист ФК "Бланско"). Иржи Ремиаш (футболист ФК "Глучин"). Тим Крамарж (футболист ФК "Бржидлична"). Матяш Моучка (футболист ФК "Баник Острава"). Томаш Беличек (футболист ФК "Вратимов"). Зденек Новотный (футболист ФК "Вратимов"). Милан Саско (футболист ФК "Вратимов"). Ян Петржик (лиговый арбитр). Ян Вшетечка (лиговый арбитр). Мирослав Зелинка (лиговый арбитр). Ян Вольф (мэр Карвины). Михал Гаснарек (арбитр). Иржи Колачный (футболист ФК "Богунице"). Адриан Немшовский (футболист ФК "Космоносы"). Зденек Кофронь (вратарь ФК "МИЛО Оломоуц"). Мартин Латка (председатель правления ФК "Опава").

Матчи, где могли быть куплены результаты

ФК "Старт" (Брно) – ФК "Годонин" (17 мая 2024 года).

ФК "Злинско" – ФК "Годонин" (16 мая 2025 года).

ФК "Зноймо" – ФК "Границе" (16 октября 2022 года).

ФК "Старт" (Брно) – ФК "Глучин" (22 мая 2024 года).

товарищеский матч FAC "Вена" – ФК "Старт" (Брно)(февраль 2025 года).

