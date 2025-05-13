"Сандерленд" сразится с "Ковентри": назван фаворит на выход в АПЛ

В ответном матче плей-офф английского Чемпионшипа за право выйти в Премьер-лигу сразятся "Сандерденд" и "Ковентри". В первом матче победу одержал "Сандерденд" – со счетом 2:1. И именно его букмекеры видят фаворитом на победу как в конкретном матче, так и в паре в целом. Игра состоиться 13 мая на поле "Сандерленда".

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Так, по данным Favbet, на победу "Сандерленда" действует коэффициент 2.40. На победу "Ковентри" – 2.98. На ничью – 3.30.

При этом больше всего букмекеры "верят" в счет 1:1 – для него действует коэффициент 5.80. А кроме того:

0:0 – 8.60;

1:0 (победа "Сандерленда") – 9.00;

2:1 (победа "Сандерленда") – 9.90;

0:1 (победа "Ковентри") – 9.90.

Меньше всего букмекеры верят в счета 0:3 и 2:3 в пользу "Ковентри" – для них действует коэффициент 24.00. А также:

3:2 (победа "Сандерленда") – 23.00;

1:3 (победа "Ковентри") – 19.50;

3:0 (победа "Сандерленда") – 19.00.

В целом же, на выход в Премьер-лигу, по мнению букмкереов, больше шансов у "Сандерленда" – для него действует коэффициент 1.24. Для "Ковентри" – 3.85.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок вышедшего в финал Лиги чемпионов французского ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. При этом, по сравнению с мартовским прогнозом, он значительно улучшил свои шансы получить статус лучшего футболиста мира – тогда он считался 9-м претендентом.

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