Счастье длилось только 2 часа: крупный джекпот оказался фейком, а сотни выигрышей аннулировали

Технический сбой в бюританском Gala Bingo привел к аннулированию выигрышей. Из-за ошибки сотни игроков увидели на своих экранах ложные суммы. В результате одна пара потеряла джекпот в размере 18 тыс. фунтов стерлингов (более 24 тыс. долларов США).

Видео дня

Об этом пишет The Sun. Сбой произошел еще 4 августа во время краткосрочной акции "Летние ночи бинго", а теперь компания официально извинилась перед игроками.

Главное об инциденте

Сбой длился более двух часов , и все это время игрокам отображались неправильне выплаты.

, и все это время игрокам отображались неправильне выплаты. Как оказалось, максимальный приз в рамках акции составлял лишь 150 фунтов стерлингов, но ошибка привела к объединению всего призового фонда в 1,6 млн и отображению крупных выигрышей.

Некоторые игроки даже успели вывести небольшие суммы (несколько сотен фунтов), прежде чем их аккаунты были заблокированы, а выигрыши были аннулированы.

(несколько сотен фунтов), прежде чем их аккаунты были заблокированы, а выигрыши были аннулированы. Пара, которая считала, что выиграла 18 тыс. фунтов, заявила, что чувствует себя "опустошенной".

Gala Bingo уведомила об инциденте Комиссию по азартным играм и, ссылаясь на свои условия, аннулировала все выигрыши, полученные из-за сбоя.

В качестве "жеста доброй воли" компания предложила: – возврат денег, потраченных игроками на билеты во время акции; – бонусы для всех, кого затронула ситуация.

Несмотря на эти извинения, многие игроки считают компенсацию недостаточной, поскольку эмоциональное разочарование от потери крупной суммы значительно больше.

Что такое Gala Bingo

Gala Bingo – один из самых известных и крупнейших операторов бинго в Великобритании. Он работает как в формате традиционных бинго-клубов, так и в онлайне.

Изначально Gala Bingo был сетью физических клубов, расположенных по всей Британии. В таких заведениях игроки собираются вместе, чтобы участвовать в сессиях бинго, покупая бумажные или электронные билеты.

Со временем компания расширила свою деятельность, привлекая интернет-сегмент. Онлайн-платформа GalaBingo.com стала одним из самых популярных сайтов для игры в бинго в Великобритании.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что мужчина из Уилмингтона 16 июня 2024 года на День отца купил лотерейный билет на подаренные тетей $20, чтобы сохранить семейную традицию. Такой поступок принес ему выигрыш в $250 000.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!