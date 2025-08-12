Счастье длилось только 2 часа: крупный джекпот оказался фейком, а сотни выигрышей аннулировали
Технический сбой в бюританском Gala Bingo привел к аннулированию выигрышей. Из-за ошибки сотни игроков увидели на своих экранах ложные суммы. В результате одна пара потеряла джекпот в размере 18 тыс. фунтов стерлингов (более 24 тыс. долларов США).
Об этом пишет The Sun. Сбой произошел еще 4 августа во время краткосрочной акции "Летние ночи бинго", а теперь компания официально извинилась перед игроками.
Главное об инциденте
- Сбой длился более двух часов, и все это время игрокам отображались неправильне выплаты.
- Как оказалось, максимальный приз в рамках акции составлял лишь 150 фунтов стерлингов, но ошибка привела к объединению всего призового фонда в 1,6 млн и отображению крупных выигрышей.
- Некоторые игроки даже успели вывести небольшие суммы (несколько сотен фунтов), прежде чем их аккаунты были заблокированы, а выигрыши были аннулированы.
- Пара, которая считала, что выиграла 18 тыс. фунтов, заявила, что чувствует себя "опустошенной".
- Gala Bingo уведомила об инциденте Комиссию по азартным играм и, ссылаясь на свои условия, аннулировала все выигрыши, полученные из-за сбоя.
- В качестве "жеста доброй воли" компания предложила:
- – возврат денег, потраченных игроками на билеты во время акции;
- – бонусы для всех, кого затронула ситуация.
- Несмотря на эти извинения, многие игроки считают компенсацию недостаточной, поскольку эмоциональное разочарование от потери крупной суммы значительно больше.
Что такое Gala Bingo
Gala Bingo – один из самых известных и крупнейших операторов бинго в Великобритании. Он работает как в формате традиционных бинго-клубов, так и в онлайне.
Изначально Gala Bingo был сетью физических клубов, расположенных по всей Британии. В таких заведениях игроки собираются вместе, чтобы участвовать в сессиях бинго, покупая бумажные или электронные билеты.
Со временем компания расширила свою деятельность, привлекая интернет-сегмент. Онлайн-платформа GalaBingo.com стала одним из самых популярных сайтов для игры в бинго в Великобритании.
