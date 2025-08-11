Выиграл $250 тыс. благодаря семейной традиции: как подарок на День отца стал джекпотом

Уильям Бон Висо из Уилмингтона, США, 16 июня 2024 года на День отца купил лотерейный билет на подаренные тетей $20, чтобы сохранить семейную традицию. Такой поступок принес ему выигрыш в $250 000, который он планирует инвестировать и частично потратить на семейный отпуск.

Об этом пишет Wect News. Уильям Бон Висо из города Уилмингтон, штат Северная Каролина, даже не догадывался, что обычная семейная традиция может принести ему один из самых больших сюрпризов в жизни.

Каждый год на День отца его тетя дарила ему лотерейные билеты, и он обязательно испытывал удачу. В этом году женщина не смогла купить билеты, поэтому прислала ему 20 долларов наличными. Вместо того чтобы потратить деньги на что-то другое, Висо решил соблюсти обычай и самостоятельно купил лотерейный билет 20X The Cash в Walmart на Sigmon Road.

Этот спонтанный шаг обернулся громкой победой – на билете оказался выигрыш в 250 000 долларов (почти 10,2 млн гривен). "Я был словно в другом мире. Я был на облаке", – признался он представителям Лотереи Северной Каролины.

По правилам, после уплаты налогов в размере $71 249 он получит на руки $178 751. Висо признался, что планирует инвестировать часть денег, а остальные, возможно, потратить на семейный отпуск. Мужчина отмечает, что эта победа стала возможной благодаря простому решению продолжить традицию:

"В жизни все зависит от времени. Это просто показывает, что нужно всегда следовать своей интуиции", – отмечает он. Его история быстро разлетелась по американским медиа, ведь она напоминает о том, что иногда даже маленькие привычки могут изменить жизнь.

