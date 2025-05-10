Счастливая комбинация снова принесла выигрыш в лотерею: какие цифры указывали

62-летний мужчина из города Верден в Германии выиграл значительную сумму в лотерею, используя числа, которые ему оставил "в наследство" родственник после своей смерти. Эта комбинация уже не впервые приносит деньги тем, кто их указывает.

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Как сообщает Bild, счастливчик купил билет лотереи Eurojackpot за 58,60 евро и указал числа 8, 11, 13, 33, 35. Его шансы на выигрыш составляли 1 к 3,1 млн, и хотя он не угадал достаточно, чтобы выиграть джекпот, он получил приз третьей категории - 131 930 евро.

Интересно, что эта комбинация уже приносила деньги. В 80-х и 90-х годах родственник нынешнего победителя уже получал "значительные выигрыши", но точные суммы не указываются.

"Победитель из Нижней Саксонии имеет большие планы относительно почти 132 тыс. евро. Он хочет приобрести недвижимость для себя и своей семьи на пенсии. Он уже некоторое время пристально следил за первыми объектами. Теперь он сможет позволить себе тот, который ему понравился больше всего", - говорится в сообщении.

Как разыгрывают деньги в лотерею Eurojackpot?

Каждый вторник и пятницу в финских Хельсинки разыгрывают пять из 50 возможных выигрышных номеров и два числа Euro от 1 до 12. Максимальный выигрыш (джекпот) можно получить, если указать 7 из 7 чисел верно - шансы на это составляют 1 к 139 838 160. Победитель каждого розыгрыша Eurojackpot может получить не менее 10 млн евро, но если джекпот не был выигран, вся сумма переходит на следующий розыгрыш. Максимальный джекпот составляет 120 млн евро. В лотерее участвуют 19 стран Европы:

Италия;

Хорватия;

Чехия;

Дания;

Эстония;

Финляндия;

Германия;

Греция;

Венгрия;

Исландия;

Латвия;

Литва;

Голландия;

Норвегия;

Польша, Словакия;

Словения;

Испания;

Швеция.

Также OBOZ.UA сообщал, что игрок из штата Джорджия (США) попытал удачу в розыгрыше одной из самых популярных лотерей Powerball и потерял джекпот в 139 млн долл. Для крупной победы ему не хватило лишь одного числа из шести. Несмотря на это, мужчина не остался без приза – его "скромный" выигрыш составил 50 тыс. долл.

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