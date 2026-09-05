Сдал банки и купил лотерейный билет: необычная история выигрыша $500 тысяч

39-летний мужчина из округа Ливингстон в штате Мичиган (США) превратил несколько долларов, полученных за возврат банок, в выигрыш $500 тысяч. На эти деньги он купил за $5 лотерейный билет и сорвал главный приз в игре Stampede Payout.

Об этом пишет Social House. Мужчина, решивший сохранить анонимность, рассказал, что каждое воскресенье утром возвращает банки, а полученные средства использует для покупки лотерейных билетов.

Именно так он приобрел выигрышный билет в магазине CVS в городе Саут-Лайон. По данным Michigan Lottery, билет оказался одним из главных призовых в новой мгновенной игре. Она стартовала в августе, а стоимость одного билета составляет $5. Выигрыши варьируются от $5 до $500 тысяч.

Победитель рассказал, что после покупки билетов положил их в бардачок автомобиля и отправился по своим делам. Проверить их он решил только вечером после ужина.

Когда мужчина увидел сумму выигрыша, он начал кричать и прыгать от радости. Он также пытался проверить билет через мобильное приложение лотереи, однако из-за дрожи в руках не смог сразу его отсканировать.

Мужчина уже забрал свой приз в штаб-квартире Michigan Lottery. Он планирует потратить деньги на погашение ипотеки за дом, отдых и ужин для друзей.

"Выиграть $500 000 – это невероятное ощущение, и это означает, что теперь у меня есть финансовая свобода", – сказал победитель.

По информации Michigan Lottery, с момента запуска Stampede Payout участники уже выиграли более $4 млн. При этом в игре еще остаются призы на сумму более $17 млн, в том числе два главных выигрыша по $500 тысяч.

Как сообщал OBOZ.UA, пенсионер из Австралии рассказал, как выиграл $1 млн в лотерею, используя одну и ту же комбинацию чисел около 40 лет. Мужчина уверен: его секрет заключается именно в том, что он не менял свою систему.

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