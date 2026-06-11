Сегодня стартует Чемпионат мира-2026: кто победит в первом матче
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Букмекеры считают сборную Мексики фаворитом в матче-открытии Чемпионата мира по футболу 2026 года. На ее победу действует коэффициент 1.46, тогда как на соперников – сборную ЮАР – 8.50.
На ничью же, по данным в vbet, действует коэффициент 4.60. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу африканской сборной.
Самым же вероятным счетом, по мнению букмекеров, является 1:0 в пользу Мексики – для него установлен коэффициент 1.38. А кроме того:
- 2:0 (победа Мексики) – 2.30;
- 1:1 – 3.41;
- 0:1 (победа ЮАР) – 3.90.
Наименее же вероятным букмекерам видится счет 5:2 в пользу ЮАР. Для него действует коэффициент 401.00.
Игра состоится 11 июня. Начало – 22:00 по Киеву.
В целом же, Мексика считается фаворитом и на общую победу в группе А. Для нее действует коэффициент 1.73.
ЮАР же, напротив, имеет наименьшие шансы на выход в плей-офф с 1 места. На это установлен коэффициент 13.00.
У других же команд группы шансы более высокие. Так, и для Южной Кореи, и для Чехии установлен коэффициент 4.33.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, главным фаворитом на победу в Чемпионате мира 2026 года является сборная Испании. На ее победу действует самый низкий коэффициент из всех участников чемпионата.
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