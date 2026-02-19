"Селтик" сразится со "Штутгартом": букмекеры назвали фаворита центральной пары стыков Лиги Европы

В первом матче стыкового раунда Лиги Европы между шотландским "Селтиком" и немецким "Штутгартом" букмекеры видят фаворитом немцев. На их победу действует коэффициент 2.00, тогда как на шотландцев – 3.89.

На ничью же, рассказали в vbet, действует коэффициент 3,79. Т. е. такой исход поединка, по мнению специалистов, является более вероятным, чем победа "Селтика".

Вместе с тем самыми вероятными финальными итогами матча специалисты считают 1:1. Для него действует коэффициент 6.60.

Меньше всего верят в счет 5:5. Для него установили коэффициент 301.00.

В целом же "Штутгарт" считается фаворитом и на общую победу в паре – и, соответственно, на проход в 1/8 финала турнира. Так:

для него действует коэффициент 1.25;

для "Селтика" – 4.00.

Первая игра состоится 19 февраля на поле "Селтика". Время – 22:00 по Киеву.

Ответная игра пройдет на поле "Штутгарта" 26 февраля. Начало – 19:45 по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, букмекеры считают главным фаворитом на победу в турнире английскую "Астон Виллу", которая в итоговой таблице заняла 2 место. На триумф бирмингемцев действует самый низкий коэффициент из всех участников турнира.

