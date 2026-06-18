Украинская семья во второй раз за шесть лет выиграла крупный приз в лотерее: на что потратят деньги

В Киеве и Киевской области сразу две участницы стали победительницами лотереи и разделили между собой приз в размере 190 тыс. грн. Семья одной из них получила уже второй крупный выигрыш за последние шесть лет. Женщина планирует направить средства на покупку автомобиля для сына, а другая победительница потратит часть приза на подарки близким и новый телевизор.

Каждая из счастливиц получит по 95 тыс. грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.".

Одной из победительниц стала 49-летняя киевлянка Ольга. Ее история оказалась особенной, ведь семья уже выигрывала крупный приз. В 2020 году супруг женщины получил 300 тыс. грн.

Спустя шесть лет удача вновь улыбнулась семье. Ольга купила три билета, чтобы порадовать родных, и не ожидала, что один из них принесет выигрыш в 95 тыс. грн. По словам счастливицы, сначала она даже не поверила сообщению о выигрыше и решила проверить результаты розыгрыша самостоятельно.

Предыдущий крупный приз семья потратила на отдых у моря, помощь близким и благотворительность. На этот раз средства планируют отложить на осуществление мечты сына – покупку собственного автомобиля.

Еще одной победительницей стала 60-летняя Ирина из Фастова, которая работает в киевской больнице. По ее словам, каждые выходные она традиционно покупает три лотерейных билета.

О выигрыше женщина узнала случайно во время проверки билетов в точке продажи. Сначала она услышала, что кто-то выиграл 95 тыс. грн, а впоследствии выяснилось, что счастливый билет принадлежит именно ей.

"В день выигрыша у меня было внутреннее предчувствие, что я что-то выиграю. Но такой суммы точно не ожидала", – рассказала победительница.

У Ирины большая семья – она воспитывает десять внуков и двух правнуков. Часть выигрыша она планирует потратить на подарки для близких, а для себя хочет купить новый телевизор.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как обычная остановка возле Дарницкого вокзала в Киеве принесла 63-летнему жителю столицы крупный лотерейный выигрыш. Победителем стал господин Фазиль – он родился в Азербайджане, но уже почти 45 лет живет в Киеве и считает украинскую столицу своим домом.

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