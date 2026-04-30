"Шахтер" будет бит? Букмекеры дали прогноз на 1/2 финала Лиги конференций

По мнению букмекеров, у английского "Кристал Пэлас" больше шансов выйти в финал Лиги конференций, чем у украинского "Шахтера". Для "орлов" действует коэффициент 1.35, тогда как для донетчан – 3.20.

Фаворитами являются англичане и в первом матче. Так, рассказали в vbet:

на победу "Кристал Пэлас" действует коэффициент 2.08;

на победу "Шахтера" – 3.93.

В то же время, самым вероятным счетом поединка видится 0:1 (победа "Кристал Пэлас") – для него установили коэффициент 5.55. А кроме того:

1:1 – 5.90;

1:0 (победа "Шахтера") – 7.50;

1:2 (победа "Кристал Пэлас") – 8.70;

0:0 – 9.40.

Наименее вероятным являются счета 4:4 и 5:5. Для них установили коэффициент 251.00.

Игра пройдет 30 апреля на поле "Шахтера". Начало – 22:00 по Киеву.

Ответный матч запланирован на 7 мая.

В финале победитель пары встретится либо с испанским "Райо Вальекано", либо с французским "Страсбуром". По данным букмекеров, в этой паре фаворитом являются французы:

на их проход действует коэффициент 1.75;

для испанцев – 1.95.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают главным фаворитом на победу в Лиге конференций английский "Кристал Пэлас". У украинского же "Шахтера", как считается, меньше всего шансов выиграть титул – он 4-й в списке из 4 команд.

