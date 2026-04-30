УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Шахтер" будет бит? Букмекеры дали прогноз на 1/2 финала Лиги конференций

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
2 минуты
348
Шахтер сыграет с Кристал Пэлас

По мнению букмекеров, у английского "Кристал Пэлас" больше шансов выйти в финал Лиги конференций, чем у украинского "Шахтера". Для "орлов" действует коэффициент 1.35, тогда как для донетчан – 3.20.

Фаворитами являются англичане и в первом матче. Так, рассказали в vbet:

  • на победу "Кристал Пэлас" действует коэффициент 2.08;
  • на победу "Шахтера" – 3.93.
В то же время, самым вероятным счетом поединка видится 0:1 (победа "Кристал Пэлас") – для него установили коэффициент 5.55. А кроме того:

  • 1:1 – 5.90;
  • 1:0 (победа "Шахтера") – 7.50;
  • 1:2 (победа "Кристал Пэлас") – 8.70;
  • 0:0 – 9.40.

Наименее вероятным являются счета 4:4 и 5:5. Для них установили коэффициент 251.00.

Игра пройдет 30 апреля на поле "Шахтера". Начало – 22:00 по Киеву.

Ответный матч запланирован на 7 мая.

В финале победитель пары встретится либо с испанским "Райо Вальекано", либо с французским "Страсбуром". По данным букмекеров, в этой паре фаворитом являются французы:

  • на их проход действует коэффициент 1.75;
  • для испанцев – 1.95.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают главным фаворитом на победу в Лиге конференций английский "Кристал Пэлас". У украинского же "Шахтера", как считается, меньше всего шансов выиграть титул – он 4-й в списке из 4 команд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!