"Шахтер" и "Серветт" встретятся сегодня: кто претендент на победу в матче квалификации Лиги конференций

Украинский "Шахтер" уже сегодня, 21 августа, сыграет со швейцарским "Серветтом" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций Букмекеры видят фаворитом именно украинцев.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Favbet. Так, на основное время матч Шахтер – Серветт 21 августа действуют такие коэффициенты:

"Шахтер" победит – 1.39 (эквивалентно вероятности около 71,94% );

); "Серветт" победит – 8.00 (≈12,5% вероятности);

будет ничья – 5.10 (≈19,61%).

Обратите внимание: сумма шансов превышает 100%. Это не ошибка. Разница отображает маржу (или "виго"), которую операторы ставок закладывают в коэффициенты.

Шансы "горняков" на проход в групповой раунд Лиги конференций (решится по итогам противостояния в двух матчах) оцениваются тоже выше, чем у швейцарцев. На это действуют коэффициенты 1.22 (≈81,97%) против 4.20 (≈23,81%). Последний раз донецкий "Шахтер" не проходил в основной этап еврокубков аж в 1998-м году.

Шахтер Донецк – Серветт: дата, время, где смотреть

Команды выйдут 21 августа на поле стадиона "Stadion Miejski im. Henryka Reymana" в Кракове (Польша).

на поле стадиона "Stadion Miejski im. Henryka Reymana" в Кракове (Польша). Номинально это домашняя арена украинской команды.

Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

по киевскому времени. Поединок станет первым матчем четвертого квалификационного раунда Лиги конференций.

Лиги конференций. Ответная игра против "Серветта" сосоится 28 августа в 22:00 по киевскому времени.

Обе игры покажет УПЛ ТВ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ФИФА обратилась к национальным ассоциациям с напоминанием о запрете спонсорства от игорных компаний для официальных лиц матча и оборудования системы VAR. Все ассоциации призвали уважать утвержденные правила.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!