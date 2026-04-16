"Шахтер" оштрафовали на 5 млн грн за рекламу азартных игр: где обнаружили нарушения

Футбольный клуб "Шахтер" получил штраф в размере более 5 млн грн за нарушение законодательства о рекламе азартных игр. У клуба есть три месяца для добровольной уплаты штрафа.

Об этом сообщили в Госагентстве по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити". Отмечается, что нарушения обнаружили во время мониторинга сайта футбольного клуба "Шахтер" в рамках работы Государственной системы онлайн-мониторинга государственных реестров.

"На сайте ФК "Шахтер" была публикация с нарушением требований законодательства относительно рекламы азартных игр. В частности, в рекламе были фото лиц, не достигших 21 года, вместе с брендом организатора азартных игр", — говорится в заявлении агентства.

Штраф для "Динамо"

Ранее штраф за аналогичное нарушение регулятор наложил на другой топовый футбольный клуб – киевское "Динамо". Во время проверки соблюдения ООО "Футбольный клуб "Динамо" Киев" норм статьи 22-1 Закона Украины "О рекламе" оказалось, что говорится, что клуб не выполнил ряд обязательных требований, которые регулируют порядок, содержание и допустимые форматы размещения рекламы азартных игр.

Поэтому "Динамо" обязали перечислить 5,188 млн грн в государственный бюджет в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу (то есть со дня подписания решения), а также официально проинформировать агентство о выполнении этого предписания.

В ФК подтвердили факт наложения штрафа и признали свою вину.

"Мы осознаем, что регулирование в сфере рекламы и букмекерской деятельности находится в процессе активных изменений, и признаем возможные технические или организационные недочеты с нашей стороны. Ответственность за собственные действия является базовым принципом деятельности ФК "Динамо" (Киев)", - говорится в сообщении клуба.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в течение февраля в Украине выявили систематические нарушения правил регулирования индустрии азартных игр (в частности рекламы гемблинга). В результате ряд онлайн-ресурсов были заблокированы, а также выписаны штрафы на общую сумму более 4,7 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!