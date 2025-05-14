"Шахтер" против "Динамо": букмекеры определили лидера в финальном поединке Кубка Украины

В матче финала Кубка Украины по футболу 2024/25 "Шахтер Донецк" – "Динамо Киев" букмекеры видят фаворитом "горняков". На их победу в основное время действует коэффициент 2.24, тогда как для киевлян – 3.20.

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Согласно данным FavBet, меньше всего букмекеры рассчитывают на ничью. Так, для 90 минут поединка действуют такие коэффициенты:

на победу "Шахтера" – 2.24;

на победу "Динамо" – 3.20;

на ничью – 3.40.

В то же время, на общую победу в дополнительное время шансы "Шахтера" оценивают коэффициентом 1.62. Для "Динамо" действует коэффициент 2.20.

Впрочем, букмекеры дают немного шансов на то, что до дополнительного времени или пенальти вообще дойдет. Так:

На то, что дополнительного времени не будет, действует коэффициент 1.13. На то, что будут овертаймы – 5.00.

На то, что не дойдет до серии пенальти, действует коэффициент 1.16. На то, что будут послематчевые 11-метровые – 4.50.

"Шахтер" также видят победителем турнира. На то, что кубок достанется "горнякам" действует коэффициент 1.61, а на то, что "динамовцам" – 2.22.

"Шахтер" – "Динамо": когда и где состоится матч

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретятся в финале Кубка Украины по футболу сезона-2024/25. Поединок впервые в истории пройдет в Житомире на стадионе "Полесье". Начало в 18:30.Матч состоится 14 мая в 18:30.

23 апреля в Кубке Украины по футболу состоялись полуфиналы. На этой стадии "Буковина" проиграла "Динамо", а "Шахтер" в напряженном матче обыграл "Полесье".

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер", который в финале сезона 2023/24 победил "Ворсклу" со счетом 2:1. "Шахтер" уже 14 раз побеждал в Кубке Украины. Это на одну победу больше, чем у киевского "Динамо", на счету которого 13 кубков.

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