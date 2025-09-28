"Шахтер" сразится с "Абердином": букмекеры назвали фаворита матча Лиги конференций

В матче 1 тура Лиги конференций между шотландским "Абердином" и украинским "Шахтером" букмекеры видят фаворитом дончан. На их победу действует коэффициент 1.69, тогда как на шотландцев – 4.85.

Видео дня

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 4.15. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят меньше, чем в победу "Абердина".

В то же время самым вероятным исходом встречи букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 6.30. А кроме того:

1:2 (победа "Шахтера") – 8.90;

0:2 (победа "Шахтера") – 9.00;

0:1 (победа "Шахтера") – 9.20.

Меньше всего верят в победу "Абердина" со счетом 3:0 – для нее действует коэффициент 39.00. А кроме того:

3:1 (победа "Абердина") – 29.00;

3:2 (победа "Абердина") – 29.00;

2:0 (победа "Абердина") – 23.00.

Игра состоится 2 октября на поле "Абердина". Начало – 22:00 по Киеву.

С кем сыграет "Шахтер" в Лиге конференций

Абердин (Шотландия) – Шахтер – 2 октября.

Шахтер – Легия (Польша) – 23 октября.

Шахтер – Брейдаблик (Исландия) – 6 ноября.

Шемрок Роверс (Ирландия) – Шахтер – 27 ноября.

Хамрун Спартанс (Мальта) – Шахтер – 11 декабря.

Шахтер – Риека (Хорватия) – 18 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов и финалиста Клубного чемпионата мира – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же был фаворитом на получение награды и в августе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!