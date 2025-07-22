УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Шахтер" сразится с "Бешикташем": назван фаворит на победу в матче квалификации Лиги Европы

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
2 минуты
561
'Шахтер' сразится с 'Бешикташем'

В первом матче 2 квалификационного раунда Лиги Европы украинский "Шахтер" сыграет с турецким "Бешикташем". Букмекеры видят фаворитом пары украинскую команду – на ее проход в следующий раунд действует коэффициент 1.66, тогда как для "Бешикташа" – 2.13.

Видео дня

А вот в конкретно первой игре больше верят в турков. Как рассказали в Favbet:

  • На их победу действует коэффициент 2.38.
В первом матче 2 квалификационного раунда Лиги Европы украинский "Шахтер" сыграет с турецким "Бешикташем"
  • На победу "Шахтера" – 2.72.
  • На ничью – 3.75.
Букмекеры видят фаворитом пары украинскую команду

В то же время, самым вероятным счетом основного времени букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 5.90. А кроме того:

  • 1:0 (победа "Бешикташа") – 8.70;
  • 0:1 (победа "Шахтера") – 9.40;
  • 0:0 – 9.40;
  • 2:1 (победа "Бешикташа") – 9.60.
Самым вероятным счетом основного времени букмекеры видят 1:1

Меньше всего верят в победу "Шахтера" со счетами 3:0 и 3:2 – для них действует коэффициент 25.00. А также в счета:

  • 3:2 (победа "Бешикташа") – 23.00;
  • 3:0 (победа "Бешикташа") – 21.00;
  • 1:3 (победа "Шахтера") – 20.00.

Игра состоится 24 июля. Ответный матч запланирован на 31 июля.

В следующем раунде победитель сыграет с проигравшем в паре квалификации Лиги Чемпионов "Рейнджерс" – "Панатинаикос".

Игра состоится 24 июля, ответный матч запланирован на 31 июля

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!