"Шахтер" сразится с "Бешикташем": назван фаворит на победу в матче квалификации Лиги Европы

В первом матче 2 квалификационного раунда Лиги Европы украинский "Шахтер" сыграет с турецким "Бешикташем". Букмекеры видят фаворитом пары украинскую команду – на ее проход в следующий раунд действует коэффициент 1.66, тогда как для "Бешикташа" – 2.13.

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А вот в конкретно первой игре больше верят в турков. Как рассказали в Favbet:

На их победу действует коэффициент 2.38.

На победу "Шахтера" – 2.72.

На ничью – 3.75.

В то же время, самым вероятным счетом основного времени букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 5.90. А кроме того:

1:0 (победа "Бешикташа") – 8.70;

0:1 (победа "Шахтера") – 9.40;

0:0 – 9.40;

2:1 (победа "Бешикташа") – 9.60.

Меньше всего верят в победу "Шахтера" со счетами 3:0 и 3:2 – для них действует коэффициент 25.00. А также в счета:

3:2 (победа "Бешикташа") – 23.00;

3:0 (победа "Бешикташа") – 21.00;

1:3 (победа "Шахтера") – 20.00.

Игра состоится 24 июля. Ответный матч запланирован на 31 июля.

В следующем раунде победитель сыграет с проигравшем в паре квалификации Лиги Чемпионов "Рейнджерс" – "Панатинаикос".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.

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