"Шахтер" сразится с "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Украины

В рамках 11 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Шахтер" сыграет против "Динамо". Букмекеры же считают фаворитом матча дончан, причем явным. На их победу действует коэффициент 1.77, тогда как на киевлян – 4.24.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.96. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Динамо" – причем даже несмотря на то, что в состоявшемся несколько дней матче этих команд в рамках Кубка Украины триумфовали именно киевляне.

При этом самым вероятным счетом в основное время поединка букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 6.60. А кроме того:

1:0 (победа "Шахтера") – 8.55.

2:1 (победа "Шахтера") – 8.70.

2:0 (победа "Шахтера") – 9.00.

Меньше всего же верят в счет 3:0 в пользу "Динамо". Для него действует коэффициент 33.00.

Игра пройдет 2 ноября на поле "Шахтера". Начало – 18:00.

После 10 туров чемпионата "Шахтер" идет на 1 месте, имея 21 очко из 30 возможных. У команды:

6 побед.

3 ничьи.

1 поражение.

19 забитых голов.

8 пропущенных.

"Динамо" делит 2-3 места с ЛНЗ. У киевлян:

5 побед.

5 ничьих.

0 поражений.

27 забитых голов.

12 пропущенных.

