"Шахтер" сразится с "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Украины
В рамках 11 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Шахтер" сыграет против "Динамо". Букмекеры же считают фаворитом матча дончан, причем явным. На их победу действует коэффициент 1.77, тогда как на киевлян – 4.24.
На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.96. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Динамо" – причем даже несмотря на то, что в состоявшемся несколько дней матче этих команд в рамках Кубка Украины триумфовали именно киевляне.
При этом самым вероятным счетом в основное время поединка букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 6.60. А кроме того:
- 1:0 (победа "Шахтера") – 8.55.
- 2:1 (победа "Шахтера") – 8.70.
- 2:0 (победа "Шахтера") – 9.00.
Меньше всего же верят в счет 3:0 в пользу "Динамо". Для него действует коэффициент 33.00.
Игра пройдет 2 ноября на поле "Шахтера". Начало – 18:00.
После 10 туров чемпионата "Шахтер" идет на 1 месте, имея 21 очко из 30 возможных. У команды:
- 6 побед.
- 3 ничьи.
- 1 поражение.
- 19 забитых голов.
- 8 пропущенных.
"Динамо" делит 2-3 места с ЛНЗ. У киевлян:
- 5 побед.
- 5 ничьих.
- 0 поражений.
- 27 забитых голов.
- 12 пропущенных.
Как сообщал OBOZ.UA, после 2 тура общего этапа Лиги конференций 2025/26 букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в турнире. Среди главных претендентов также украинские "Шахтер" и "Динамо".
