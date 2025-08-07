УкраїнськаУКР
"Шахтер" сразится с "Панатинаикосом": назван фаворит на победу в матче квалификации Лиги Европы

Станислав Кожемякин
'Шахтер' сразится с 'Панатинаикосом'

В первом матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы украинский "Шахтер" сыграет с греческим "Панатинаикосом". Букмекеры видят фаворитом пары украинскую команду – на ее проход в следующий раунд действует коэффициент 1.45, тогда как для "Панатинаикоса" – 2.75.

Фаворитом "Шахтер" является и в первом матче. Как рассказали в Favbet:

  • На их победу действует коэффициент 2.41.
В первом матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы украинский " Шахтер " сыграет с греческим "Панатинаикосом"
  • На победу "Панатинаикоса" – 2.90.
  • На ничью – 3.60.
Фаворитом встречи является "Шахтер"

В то же время, самым вероятным счетом основного времени букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 5.60. А кроме того:

  • 0:1 (победа "Шахтера") – 9.10;
  • 0:0 – 9.70;
  • 1:0 (победа "Панатинаикоса") – 9.80.

Меньше всего верят в победу "Панатинаикоса" со счетами 3:0 и 3:2 – для них действует коэффициент 25.00. А также в счета:

  • 2:3 (победа "Шахтера") – 23.00;
  • 0:3 (победа "Шахтера") – 21.00;
  • 3:1 (победа "Панатинаикоса") – 20.00.
Самым вероятным счетом основного времени букмекеры видят 1:1

Игра состоится 7 августа, начало – в 21:00. Ответный матч запланирован на 31 июля.

В следующем раунде победитель сыграет с турецким "Самсунспором".

Игра состоится 7 августа, начало – в 21:00

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.

