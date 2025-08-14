"Шахтер" сразится с "Панатинаикосом": назван фаворит на выход раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

Во втором матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы между украинским "Шахтером" и греческим "Панатинаикосом" букмекеры видят фаворитом пары украинскую команду. Также – несмотря на то, что первая встреча закончилась со счетом 0:0 – "Шахтер" считается фаворитом и на проход в следующий раунд.

Видео дня

В частности, рассказали в Favbet, на то, что украинская команда выйдет раунд плей-офф квалификации действует коэффициент 1.35. Для "Панатинаикоса" – 3.20.

Фаворитом является "Шахтер" и на проход в дополнительное время. Для него выставлен коэффициент 8.50. Для греков – 17.00.

Также предпочтение букмекеры отдают украинской команде в серии пенальти. Так:

Для "Шахтера" действует коэффициент 11.00.

Для "Панатинаикоса" – 12.00.

В самом же ответном матче специалисты отдают предпочтение "Шахтеру". Так:

На его победу в основное время действует коэффициент 1.79.

На победу "Панатинаикоса" – 4.90.

На ничью – 3.60.

Игра состоится 14 августа. Начало – 21:00 по Киеву.

В следующем раунде победитель сыграет с турецким "Самсунспором".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!