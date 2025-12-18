УкраїнськаУКР
"Шахтер" сразится с "Риекой": букмекеры назвали фаворита матча Лиги конференций

Станислав Кожемякин
'Шахтер' сразится с 'Риекой'

В рамках заключительного 6 тура Лиги конференций украинский "Шахтер" сыграет против хорватской "Риеки". По мнению букмекеров, явным фаворитом встречи является именно украинская команда – на ее победу действует коэффициент 1.94, тогда как на хорватов – 4.40.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.40. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Риеки".

Щахтер фаворит в матче против Риеки

В то же время самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 5.45. А кроме того:

  • 1:0 (победа "Шахтера") – 7.05.
  • 0:0 – 7.75.
  • 2:0 (победа "Шахтера") – 8.65.
  • 2:1 (победа "Шахтера") – 9.70.

Меньше всего же букмекеры верят в победу "Риеки" со счетом 3:0 – на него действует коэффициент 36.50. А также:

  • 2:3 (победа "Риеки") – 35.50.
  • 1:3 (победа "Риеки") – 30.00.

Игра пройдет 18 ноября на поле "Шахтера". Начало – 22:00 по Киеву.

Самым вероятным счетом считается 1:1

После 5 тура "Шахтер" идет на 2 месте, имея 12 очков из 15 возможных. Команда:

  • 4 раза победила;
  • 0 раз сыграла вничью;
  • 1 матч проиграла;
  • забила 10 мячей;
  • пропустила 5.
После 5 тура "Шахтер" идет на 2 месте

"Риека" делит 14-19 места, имея 8 очков. У нее:

  • 2 победы
  • 2 ничьи;
  • 1 поражение;
  • забито 5 мячей;
  • пропущено 2.
Турнирная таблица Лиги конференций

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в турнире. Среди фаворитов также "Шахтер".

