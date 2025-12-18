"Шахтер" сразится с "Риекой": букмекеры назвали фаворита матча Лиги конференций

В рамках заключительного 6 тура Лиги конференций украинский "Шахтер" сыграет против хорватской "Риеки". По мнению букмекеров, явным фаворитом встречи является именно украинская команда – на ее победу действует коэффициент 1.94, тогда как на хорватов – 4.40.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.40. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Риеки".

В то же время самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 5.45. А кроме того:

1:0 (победа "Шахтера") – 7.05.

0:0 – 7.75.

2:0 (победа "Шахтера") – 8.65.

2:1 (победа "Шахтера") – 9.70.

Меньше всего же букмекеры верят в победу "Риеки" со счетом 3:0 – на него действует коэффициент 36.50. А также:

2:3 (победа "Риеки") – 35.50.

1:3 (победа "Риеки") – 30.00.

Игра пройдет 18 ноября на поле "Шахтера". Начало – 22:00 по Киеву.

После 5 тура "Шахтер" идет на 2 месте, имея 12 очков из 15 возможных. Команда:

4 раза победила;

0 раз сыграла вничью;

1 матч проиграла;

забила 10 мячей;

пропустила 5.

"Риека" делит 14-19 места, имея 8 очков. У нее:

2 победы

2 ничьи;

1 поражение;

забито 5 мячей;

пропущено 2.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в турнире. Среди фаворитов также "Шахтер".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!