"Шахтер" сразится с "Риекой": букмекеры назвали фаворита матча Лиги конференций
В рамках заключительного 6 тура Лиги конференций украинский "Шахтер" сыграет против хорватской "Риеки". По мнению букмекеров, явным фаворитом встречи является именно украинская команда – на ее победу действует коэффициент 1.94, тогда как на хорватов – 4.40.
На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.40. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Риеки".
В то же время самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 5.45. А кроме того:
- 1:0 (победа "Шахтера") – 7.05.
- 0:0 – 7.75.
- 2:0 (победа "Шахтера") – 8.65.
- 2:1 (победа "Шахтера") – 9.70.
Меньше всего же букмекеры верят в победу "Риеки" со счетом 3:0 – на него действует коэффициент 36.50. А также:
- 2:3 (победа "Риеки") – 35.50.
- 1:3 (победа "Риеки") – 30.00.
Игра пройдет 18 ноября на поле "Шахтера". Начало – 22:00 по Киеву.
После 5 тура "Шахтер" идет на 2 месте, имея 12 очков из 15 возможных. Команда:
- 4 раза победила;
- 0 раз сыграла вничью;
- 1 матч проиграла;
- забила 10 мячей;
- пропустила 5.
"Риека" делит 14-19 места, имея 8 очков. У нее:
- 2 победы
- 2 ничьи;
- 1 поражение;
- забито 5 мячей;
- пропущено 2.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом, букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в турнире. Среди фаворитов также "Шахтер".
