Букмекеры оценили шансы "Шахтера" выиграть Лигу конференций: прогноз

После 5 тура общего этапа Лиги конференций 2025/26 букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в турнире. Для него действует коэффициент 4.00 – самый низкий среди всех участников основного этапа турнира. Среди главных претендентов также украинский "Шахтер" – для него определен коэффициент в 9.00 – 4-й в "общем зачете".

По данным Favbet, после 4 тура главным претендентом на победу в нем также считался "Кристал Пэлас". "Шахтер" же "шел" 5-м.

В то же время "второе место" на победу, отмечают букмекеры, у французского "Страсбура" с коэффициентом 5.00. Третье – у итальянской "Фиорентины", для которой действует коэффициент 8.00.

Меньше всего букмекеры верят в победу сразу ряда клубов, для них действует коэффициент 500.00. Это:

"Шкендия" (Северная Македония).

"Брейдаблик" (Исландия).

"Дрита" (Косово).

"Линкольн" (Гибралтар).

"КуПС" (Финляндия).

Финал турнира состоится 27 мая 2026 года. Игра пройдет в немецком Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена".

После 5-х туров наверху турнирной таблицы общего этапа Лиги конференций находится "Страсбур". У него 13 очков из возможніх 15-ти.

"Шахтер" идет 2-м – с 12 очками. У него:

4 победы.

0 ничьих.

1 поражение.

10 голов забитых.

5 пропущенных.

"Динамо" же, которое до начала турнира считалось одним из его фаворитов, утратило шансы на выход в плей-офф. Перед заключительным туром общего этапа команда имеет 3 очка и делит 28-32 места в таблице, тогда как идущий на последнем "пропускном" месте – 24-м – "Линкольн" набрал 7 пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после 6 тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают английский "Арсенал" главным претендентом на победу в турнире. Для этой команды действует коэффициент самый низкий среди всех участников турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!